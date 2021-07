Festival eksperimentalnih avdiovizualnih praks

Od 7. do 9. julija v Slovenski kinoteki

Maria Lassnig, Pari, Avstrija, 1972

SCCA-Ljubljana, Postaja DIVA in Slovenska kinoteka pripravljajo nov mednarodni festival eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X (video-film-eksperiment) Ljubljana, ki bo potekal od 7. do 9. julija v Slovenski kinoteki. Festival bo odprl glasbenik, performer in intermedijski umetnik Luka Prinčič s hibridnim AV-solo performansom trans.fail, ki bo tokrat prvič izveden v živo pred občinstvom.

"Ideja za oblikovanje novega festivala je nastala iz potrebe, da se tovrstno prebojno AV-ustvarjanje začne vrednotiti tako, kot to počno v eksperimentu bolj naklonjenih okoljih. Predstavili bomo izkušnje in prakse iz tujine, kot so mednarodne platforme, festivali in programi, ki se posvečajo eksperimentu. Gledali bomo tako naprej kot nazaj, vendar ne bomo iskali zmagovalk in zmagovalcev. Iskali bomo kuratorke in kuratorje, programe, filme, videe, instalacije, performanse, ki presegajo meje ustaljenega in klasičnega, ki iščejo nove možnosti izražanja in uporabe medija", so zapisali organizatorji festivala.

Prvi dan bodo gostili avstrijsko distribucijsko hišo za eksperimentalni film in video sixpackfilm, ki velja za eno največjih in najbolj profiliranih nacionalnih eksperimentalnih distribucij. Jonida Laçi bo predstavila sixpackfilm in kurirani program Dietmarja Schwärzlerja Telesne igre s kratkimi avstrijskimi avantgardnimi filmi, med katerimi je tudi posnetek enega najslavnejših performansov v avstrijski povojni zgodovini Umetnost in revolucija. Za sodelovanje v njem so Günter Brus, Otto Mühl in Peter Weibel prejeli sodni poziv. V izbor je med drugim vključenih več filmov staroste avstrijskega avantgardnega filma Mare Mattuschka in film priznane slikarke Marie Lassnig.

Drugi dan se bo začel z okroglo mizo Prostor in čas za eksperiment, na kateri bo Varja Močnik iz Slovenske kinoteke z mednarodnimi in domačimi gosti spregovorila o razmerah, v katerih se kalijo, snemajo in prikazujejo filmska in video eksperimentalna dela. Sledil bo Izbrani program Stenar Projects: Podporna struktura skozi njen katalog. Predstavil ga bo ustanovitelj produkcijske platforme za umetniški film Stenar Projects, slovenski producent Anže Peršin, ki živi in deluje na Portugalskem. Četrtkov program končujemo z izborom slovenskih videov iz Postaje DIVA, arhiva umetniškega videa, filma in novomedijske umetnosti, ki ga SCCA-Ljubljana razvija od leta 2005. Program Pobeg v eksperiment sta sestavila kuratorja Peter Cerovšek in Vesna Bukovec. V izbor so vključena dela Mihe Vipotnika, Zemire Alajbegović, Gorazda Krnca, Nevena Korde, Sare Bezovšek, Kristine Kokalj, Boruta Savskega, Uršule Berlot in Sunčane Kuljiš Gaillot, Agnes Momirski, Nataše Prosenc Stearns, Saša Sedlačka, Damjana Kracine in Vladimirja Lebna.

Zadnji dan festivala bo odprl neodvisni kurator, publicist in prevajalec Greg de Cuir Jr., ki je med drugim tudi programski vodja beograjskega festivala Alternative Film/Video. V živo bo izvedel projekcijski performans deskt0p_cinema, ki ga imenuje tudi interface performans, v katerem je platforma hkrati umetniško orodje in platno: zaslon namizja (desktopa). Predvajal bo filme in videe iz ameriške kulture hip hopa in gibanja Življenja temnopoltih štejejo. Festival se bo zaključil s programom kratkih del Eme Kugler, najprepoznavnejše slovenske raziskovalke filmskega izraza. Uvodni program v retrospektivo njenih filmov, ki bo jeseni potekala v Slovenski kinoteki, sta pripravila kuratorja iz Kinoteke Varja Močnik in Igor Prassel.