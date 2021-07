»Obvezno cepljenje absolutno ne. Sem pa za večjo odgovornost.«

IZJAVA DNEVA

"Absolutno ne. Sem pa za večjo odgovornost. Denimo, nekdo, ki dela v domu za ostarele in ni cepljen, ne deluje odgovorno. Da je 50 odstotkov zaposlenih v domovih za ostarele necepljenih, se mi zdi zelo neodgovorno. Enako velja za medicinski kader; medicinske sestre so denimo manj cepljene kot zdravniki, med farmacevti pa je odstotek visok. "

"Ljudje so skeptični do novih tehnologij, kar je razumljivo, in raje čakajo, da se najprej cepijo drugi. Žal je to povezano tudi z nižjo izobrazbo, druga stvar pa je - določene akcije, ki jih je izvedla država, so bile daleč od optimalnega."

"In vse nove tehnologije se morajo z leti izkazati za varne. Marie Curie in njen mož sta res odkrila rentgenske žarke, a sta umrla zaradi raka, ki je bil posledica sevanja. Skepsa je razumljiva, ampak treba je povedati, kar vemo. Ker tudi mi ne vemo vsega, zato ne vemo, kakšni bodo dolgoročni učinki cepljenja. Ampak kratkoročni učinki so perfektni, dolgoročno pa nismo Nostradamusi. A glede na vse, kar smo naredili sedaj, in glede na rezultate kliničnih študij smo lahko optimisti. Še nikoli ni bilo v znanosti tako hitro toliko narejenega."

(Borut Štrukelj, profesor na Fakulteti za farmacijo, o tem, da so ljudje skeptični do novih tehnologij: via Večer)