»Imamo vedno več ljudi v stiski, ki se bodo odločali v lastno škodo in v škodo družbe«

IZJAVA DNEVA

"Dezinformacije, 'fake news', proticepilna gibanja, ki so bila zadnja leta bolj domena zaprtih forumov, kjer so dezinformacije širili v relativno majhnih odmevnih sobah, so dobila novo, globalno publiko. In pozornost (te publike). Cepljenje proti covid-19, zmaga znanosti in človeštva nad virusom, naš največji podvig – sposobnost ustaviti pandemijo, žal izgublja zalet. Kombinacija nenamernega in zlonamernega širjenja vsebin, ki škodujejo javnemu zdravju ter odzivu na pandemijo, vzbujajo dvome, krepijo polarizacijo, ustvarjajo erozijo zaupanja in vodijo ljudi po napačni poti. Ne hodimo proti bolj opolnomočeni populaciji, ki se bo lažje odločala v prid svojega zdravja in mislila tudi širše na našo skupnost, ampak imamo vedno več ljudi v stiski, ki se bodo odločali v lastno škodo in v škodo družbe. Nobena oseba ni otok. Vsi smo povezani, naša dejanja imajo posledice."

(Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, o tem, da kombinacija nenamernega in zlonamernega širjenja vsebin, ki škodujejo javnemu zdravju ter odzivu na pandemijo, vzbujajo dvome, krepijo polarizacijo, ustvarjajo erozijo zaupanja in vodijo ljudi po napačni poti; via spletni portal N1)