»Vprašanje cepljenja je eksistencialno, predpolitično vprašanje«

IZJAVA DNEVA

"To ni eno izmed političnih vprašanj, s katerimi se soočamo in v katerega so treščila različna mnenja in bi boj teh različnih mnenj porodil najboljšo možno odločitev skupnosti. Zakaj ne? Zato, ker je vprašanje cepljenja eksistencialno, predpolitično vprašanje. To je najlepše ponazorjeno skozi lažno izbiro, ki se ponuja v smislu 'cepiti se ali ne cepiti se'. To naj bi bili dve enakovredni izbiri. V resnici gre za izsiljeno izbiro! Tisti, ki se cepijo, omogočijo drugim imeti pravice. Tisti, ki se ne cepijo, drugim onemogočijo imeti pravice. V tem smislu gre za predpolitično vprašanje, kot pogoj obstoja politične skupnosti. V družbi so še druga sorodna vprašanja, kjer ne moremo pristati na dialog dveh enakovrednih strani, če ena stran tako rekoč spodmika sama tla, na katerih se pogovarjamo. Pandemija je natanko takšno vprašanje."

(Mirt Komel, filozof, pisatelj in predstojnik katedre za kulturologijo na FDV o tem, da tisti, ki se cepijo, omogočijo drugim imeti pravice, tisti, ki se ne cepijo, drugim onemogočijo imeti pravice; v intervjuju za Radio Koper)