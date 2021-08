»Ne vem, ali so že kdaj tako radikalni posegi v družbeno življenje bili tako improvizirani«

IZJAVA DNEVA

"Ne vem, ali so že kdaj tako radikalni posegi v družbeno življenje bili tako improvizirani, oprti na tako trhlo podlago kot tokrat v zvezi s pandemijo covida-19 in domnevnimi prizadevanji za njeno obvladovanje. Cepljenje ni magična rešitev. Podatki kažejo, da na splošno prispeva k blažitvi bolezni, ne preprečuje pa njenega širjenja. O tem, kako učinkovita so obstoječa cepiva proti mutiranim inačicam virusa, ni zanesljivih informacij, niti ne o tem, koliko povzročajo te mutacije. Gotovo pa je, da obvladovanje epidemije ne bo uspelo, če bo ali zamišljeno in načrtovano ali percepirano kot kampanja, ki prvenstveno meri na obvladovanje prebivalstva, in kot zastavek v geopolitičnih spopadih."

(Kolumnist Tomaž Mastnak o tem, da obvladovanje epidemije ne bo uspelo, če bo ali zamišljeno in načrtovano ali percepirano kot kampanja, ki prvenstveno meri na obvladovanje prebivalstva ; via Dnevnik)