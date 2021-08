V Benetkah v igri za zlatega leva 21 filmov

Nagradi za življenjsko delo letos prejmeta italijanski igralec in režiser Roberto Benigni ter ameriška igralka Jamie Lee Curtis

Madres paralelas

V Benetkah bo med 1. in 11. septembrom potekal 78. mednarodni filmski festival, na katerem bo zastopanih skoraj 60 držav. Za zlatega leva se bo letos potegovalo 21 filmov, med njimi tudi novi film Madres paralelas španskega režiserja Pedra Almodovarja, ki bo odprl Beneško Mostro.

Pandemija, zaradi katere bodo obiskovalci morali vstopnice vnaprej rezervirati na spletu, je po oceni direktorja festivala Alberta Barbere prinesla več ustvarjalnosti in bolj kakovostne filme. Organizatorji so zaznali tudi velik povratek ameriških producentov in igralcev.

Festival bo odprl novi film Almodovarja Madres paralelas, ki prinaša zgodbo dveh žensk, ki v porodnišnici rodita na isti dan. V glavnih vlogah sta zaigrali Penelope Cruz in Milena Smit.

Direktor festivala Alberto Barbera je hvaležen Almodovarju "za privilegij, da bodo lahko festival odprli z njegovim filmom". Film po njegovih besedah prinaša močan in obenem blag portret dveh žensk, ki se v času nosečnosti spoprijemata z nepričakovanimi dogodki, iskreno pa spregovorita tudi o spolnosti.

Za zlatega leva se bo poleg Almodovarjevega filma potegovalo še 20 filmov, med njimi film The Power of dog režiserke Jane Campion, v katerem v glavnih vlogah igrata Benedict Cumberbatch in Kirsten Dunst, ki se je v filmske vode vrnila po več kot desetletnem premoru. Avstralsko-novozelandska koprodukcija je bila posneta po istoimenskem romanu Thomasa Savagea.

Za glavno festivalsko nagrado je v igri tudi film Spencer režiserja Pabla Larraina s Kristen Stewart kot princeso Diano. Novi biografski film se osredotoča na božični konec tedna, ki ga je princesa Diana preživela z britansko kraljevo družino in med katerim se je odločila, da bo končala zakon s princem Charlesom.

Kot režiserka se bo z The Lost Daughter, ki temelji na romanu Elene Ferrante, predstavila ameriška igralka Maggie Gyllenhaal, za zlatega leva pa se bosta med drugim potegovala še ameriška filma The Card Counter režiserja Paula Schraderja in Mona Lisa and the Blood Moon režiserke Ane Lily Amirpour.

V tekmovalnem programu je rekordnih pet italijanskih filmov, med njimi tudi E Stata la Mano di Dio režiserja Paola Sorrentina. Film je posnel v Neaplju, v njem pa nastopa pogosti Sorrentinov sodelavec Toni Servillo.

Michel Franco, ki je na lanskoletnem beneškem filmskem festivalu prejel srebrnega leva - veliko nagrado žirije - za film New Order, bo letos v tekmi za zlatega leva s filmom Sundown, v katerem je zaigral Tim Roth. V tekmovalnem programu so še filmi iz Francije, Argentine, Čila, Filipinov, Poljske, Rusije, Ukrajine in Venezuele.

Filme bo ocenjevala žirija, ki ji bo predsedoval z oskarjem ovenčani južnokorejski režiser Bong Joon-ho. Razglasila bo še dobitnike srebrnega leva - velike nagrade žirije, srebrnega leva za režijo, nagrade Coppa Volpi za najboljšega igralca in igralko, nagrade za scenarij in posebne nagrade žirije Marcello Mastroianni za najboljšo novo mlado igralko ali igralca.

V igri za nagrade letos ni slovenskih filmov, edini film, pri katerem sodeluje Slovenija - Staragara - kot koproducent, je italijanski film La ragazza ha volato v režiji Wilme Labate, ki bo prikazan v sekciji Orizzonti (Obzorja) Extra.

Na letošnjem festivalu bo svoje filme v tekmovalnem programu predstavilo pet režiserk oziroma tri manj kot lansko leto. Kot je pojasnil Barbera, gre za manjše razlike, do katerih pride po naključju: "Pred dvema letoma sta bili dve režiserki, lani osem, letos jih je pet. Vzrok za nazadovanje Barbera pripisuje pandemiji, ki je po njegovem mnenju bolj prizadela produkcijo filmov režiserk kot njihovih moških kolegov.

Barbera obenem kot glavno tematiko letošnjega festivala izpostavlja okoliščine žensk ter opozarja na dva filma o nasilju nad ženskami, za katera verjame, da bosta postala del aktualnih pogovorov okoli gibanja #MeToo in sodnih obravnav. To sta Les Choses Humans izraelsko-francoskega režiserja Yvana Attala in The Last Duel režiserja Ridleyja Scotta.

Zlatega leva za življenjsko delo letos prejmeta italijanski igralec in režiser Roberto Benigni ter ameriška igralka Jamie Lee Curtis. Oseminšestdesetletni Toskanec, dobitnik oskarja za film Življenje je lepo, je znan po svojih klovnovskih norčijah ter velja za enega izmed najbolj priljubljenih italijanskih filmskih zvezdnikov. Zaigral je v več filmih, režiral jih je devet.

Po besedah Barbere si je Benigni nagrado prislužil s svojo "živahnostjo, silovitostjo, odprtostjo in strastno radostjo, ki je morda najbolj izvirni znak njegovega opusa".

Igralka Jamie Lee Curtis je ob novici dejala, da se ji zdi skoraj nemogoče, da je v panogi že tako dolgo, da prejema priznanje za življenjsko delo. Po mnenju Barbere sodi Jamie Lee Curtis v redko skupino tistih hollywoodskih igralcev, ki najbolje odražajo lastnosti, ki so bistvo svetovne filmske industrije in njene zapuščine. Neposredna potomka ameriške filmske aristokracije - je hči dveh nepozabnih igralcev Tonyja Curtisa in Janet Leigh - je po njegovem mnenju naravno utelešenje zvezde, vsestranska in prilagodljiva, ki vloge zaznamuje s svojo osebnostjo in posebno karizmo.

Njena štiri desetletja trajajoča kariera, v kateri je zaigrala v več kot 40 celovečernih filmih, po besedah Barbere opozarja, da so resnični talent v kombinaciji z inteligenco, duhovitostjo, vzdržljivostjo in pogumom značilnosti te resnične in nepozabne zvezdnice.

Letos bodo na festivalu prvič podelili nagrado cartier glory, namenjeno filmskim ustvarjalcem, ki pomembno prispevajo k filmski industriji. Prvi dobitnik bo priznani britanski režiser in producent Ridley Scott. Nagrado mu bodo podelili 10. septembra, pred projekcijo njegovega filma The Last Duel.