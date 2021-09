Sassoli na pogovoru s slovenskimi mladimi

Zavzemanje za bolj demokratično Evropo

Rusija je danes prepovedala vstop v državo predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sassoliju

Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli se je na včerajšnjem pogovoru z mladimi v Ljubljani zavzel za bolj demokratično Evropo, kjer ne bi vladala diktatura večine. Kritičen je bil tudi do držav članic, ki niso pripravljene sprejeti prebežnikov iz Afganistana.

Sassoli je na razpravi o prihodnosti Evropske unije dejal, da bi države članice imele dandanes več težav, tako gospodarskih kot varnostnih, če ne bi bilo Evrope. Prepričan je bil tudi, da je nujna izboljšava demokratičnega procesa v Evropi.

Trenutno evropska demokracija omogoča pravico do veta, pri nekaterih postopkih pa je nujno soglasje vseh, je pojasnil. "Kakšna demokracija je to?" se je vprašal. Po njegovem demokracija ni diktatura večine, demokracija so jamstva in zagotovila za opozicijo, ampak z možnostjo sprejemanja odločitev. "Demokracija, kjer se ne odloča, v takšno demokracijo se nihče ne zaljubi," je dodal.

Med šibkostmi povezave je opozoril na trenutke, ko nacionalne vlade ne občutijo potrebe, da bi se z določenimi izzivi spopadli skupaj. Pri tem je izpostavil primere, da nekatere države niso pripravljene sprejeti afganistanskih beguncev potem, ko so talibani prevzeli nadzor nad državo. "Škandal in nezaslišano je," je povedal o stališču več državah, da bi se morale s prebežniki iz Afganistana ukvarjati le sosednje države.

Kot ključni izziv je Sassoli izpostavil tudi podnebno krizo. Ravno pri tem je izpostavil moč mladih, saj da brez njihovega glasu ne bi prišlo do zelenega dogovora.

Tudi mladi so med izzivi EU izpostavili razdrobljenost zaradi nacionalnih politik. Nekateri so se zavzeli za več in močnejšo Evropo. Med osrednjimi temami sta bili tudi begunska kriza in predvsem boj proti podnebnim spremembam, saj da bodo te najbolj zaznamovale prihodnja leta in dogajanje v svetu.