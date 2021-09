Matej Tonin, drugi največji slovenski kalimero

IZJAVA DNEVA

"Drugi največji slovenski kalimero: kdo je prvi, se ve, Janša že dolgo stavi na vlogo igranja žrtve, kar naj bi pri čutečem slovenskem narodu vzbudilo sočutje, podporo, in Tonin ga posnema. Zakaj to omenjam? Vrstijo se dokazi, da je in kako je SDS povezana z neonacisti, šef policije teh »biserov« ne preganja, menda jih po Hojsovo bolj občuduje, a nedavna zaprta seja komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (še) ni prinesla nobenih rezultatov. Zadnji petek so protestniki opozarjali na to problematiko in poskušali politične stranke z javnimi pozivi nagovoriti, naj se z dejanji izrečejo proti podpori neonacističnim gibanjem. In kaj je storil Tonin? V svojem besnem odgovoru je zamenjal vlogi, spremenil se je v žrtev, v Juda, ki ga ne pustijo pri miru nacisti protestniki z Jenullom na čelu, nadlegujejo ga in tega ima že resnično dovolj, kolega Vrtovec pa je soglašal. Pritegnil je tudi Hojs, ki je blatil še ustavno sodišče. Zgrožena sem, kdo nam vlada. Se Nova Slovenija res ne zaveda, pri čem sodeluje? Tanja Fajon pa še vedno razmišlja, kako bi z njimi sodelovali."

(Polona Jamnik o ministru za obrambo Mateju Toninu in njegovi stranki NSi; v pismih bralcev časnika Dnevnik)