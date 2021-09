Evropsko sodišče za človekove pravice: »Rusija je odgovorna za umor nekdanjega tajnega agenta«

Aleksander Litvinenk je bil leta 2006 zastrupljen z radioaktivnim polonijem

Aleksander Litvinenko

© José Repetto / Flickr

Evropsko sodišče za človekove pravice je objavilo razsodbo, da je Rusija odgovorna za umor oporečnika, sicer nekdanjega tajnega agenta Aleksandra Litvinenka, ki je bil leta 2006 zastrupljen z radioaktivnim polonijem. Sodišče je v tožbi Litvinenkove vdove ugotovilo, da sta likvidacijo izvedla ruska državljana, najverjetneje po naročilu Rusije.

Litvinenko je umrl zaradi zastrupitve z radiaktivnim izotopom, ki so mu ga podtaknili v čaj. Spil ga je v hotelu v Londonu, nato močno zbolel in kmalu zatem v bolnišnici umrl. Pred smrtjo je še obtožil ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je on naročil njegovo smrt, kar pa so v Kremlju zavrnili.

Umor Litvinenka je sicer močno obremenil odnose med Londonom in Moskvo, kjer pa vsako odgovornost za smrt bivšega ruskega tajnega agenta zavračajo.

Litvinenkova vdova Marina se je odločila, da pravico poišče na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). To pa je ugotovilo, da je Rusije odgovorna za atentat na Litvinenka v Veliki Britaniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Umor sta izvedla ruska državljana Andrej Lugovoj in Dmitrij Kovtun. V London sta odpotovala zgolj z namenom, da ubijeta Litvinenka. Obstajajo pa tudi zadostni, t. i. prima facie dokazi, da sta delovala v skladu z usmeritvami ali nadzorom ruskih oblasti, so ugotovili sodniki v Strasbourgu.

Šlo je za načrtovano in kompleksno operacijo, v kateri je bilo treba pridobiti redek in smrtonosen strup, urediti potovanje in načrtovati poskuse, da bi Litvinenko zaužil strup, so ocenili na ESČP.

Rusija v primeru ni niti poskušala dokazati, da sta morilca delovala "na lastno pest" in da ni šlo za načrtovano operacijo. Prav tako Rusija ni uspela zavrniti trditev, da je bila država vpletena v primer. Sodišče je zato sklenilo, "da se umor Litvinenka pripiše Rusiji", povzema AFP.

Ugotovitve ESČP so v Kremlju kategorično zavrnili. "Še vedno ni rezultatov preiskave, zato so takšne izjave najmanj neosnovane," je izjavil Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. "Nismo pripravljeni sprejeti te odločitve," je dodal po poročanju AFP.

Novinarjem je v odzivu na razsodbo ESČP pojasnil, da sodišče najverjetneje "nima ne moči ne tehničnih zmogljivosti, da bi imel informacije o tej zadevi".

"Še vedno ni rezultatov preiskave, zato so takšne izjave najmanj neosnovane."



Dmitrij Peskov,

Putinov tiskovni predstavnik

Odzval se je tudi Lugovoj, ki je zdaj poslanec v ruski dumi in in dejal, da je odločitev sodišča "nepravična, nezakonita in politično motivirana", je poročala ruska tiskovna agencija Interfax. "Če so sprejeli odločitev zgolj na podlagi besed Litvinenkove vdove, to načenja ugled ESČP," je dodal.

Umor Litvinenka sicer ni bil edini, ki naj bi ga naročil Kremelj in je močno razburil mednarodno skupnost. Med drugim je bil leta 2018 v središču pozornosti napad z živčnim strupom na nekdanjega agenta Sergeja Skripala in njegovo hči v Veliki Britaniji in nato lani na enega vodilnih Putinovih Kritikov Alekseja Navalnega. Pri obeh je bil uporabljen živčni plin novičok, a sta oba preživela. Poškodovan je bil tudi ruski policist, ki je preiskoval primer in je prišel v stik s strupom

Londonska policija je sicer za poskus umora Skripala ovadila še tretjega osumljenca, ruskega državljana Denisa Sergejeva, znanega tudi pod imenom Sergej Fedotov. Pred njim sta bila za napad že ovadena Aleksander Miškin, znan tudi kot Aleksander Petrov, ter Anatolij Čepiga z lažnim imenom Ruslan Boširov. Vsi trije naj bi bili povezani z rusko vojaško obveščevalno službo GRU, navaja AFP.

rWDGMV5k_70

1jnt8kCTSwI

kJujps73G1A