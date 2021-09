»Ljudje, ki se še niso cepili, pričakujejo, da bo družba do njih solidarna, če zbolijo«

IZJAVA DNEVA

"S stališča posameznika in v normalnih razmerah je sklicevanje na pravico do avtonomije in osebne svobode pravilno in ustrezno. V epidemiji, ki ogroža vsakega v družbi, pa se ta osebna pravica križa s potrebami družbe, ki ji pripada. Pravica vsakega je v povezavi s tem, kaj družba dovoljuje. Če nam družba daje svobodo odločanja, nam s tem daje tudi svobodo odločanja o našem odnosu do družbe. Zanimivo je, da ljudje, ki se še niso cepili, pričakujejo, da bo družba do njih solidarna, če zbolijo – četudi gre izpolnjevanje te družbene solidarnosti do njih na račun nekoga drugega, ki ne more priti do iste storitve, čeprav jo nujno potrebuje."

(Božidar Voljč, nekdanji minister za zdravje, o tem, da je v normalnih razmerah sklicevanje na pravico do avtonomije in osebne svobode pravilno in ustrezno; v intervjuju za N1)