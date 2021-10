»Uporaba digitalnih naprava za pomiritev otrok je povsem nesprejemljiva«

IZJAVA DNEVA

"Starši še vedno uporabljajo digitalne naprave za pomiritev otrok. To je povsem nesprejemljivo. Pomislite, pred sto leti so jokajoče otroke mirili s koščkom cunje, namočene v alkohol in opioide. Bilo je učinkovito, a danes bi bili ljudje ob takem početju zgroženi. Upam pa, da bodo ljudje v prihodnosti tudi na današnje obdobje, ko starši za pomiritev potisnejo majhnemu otroku v roke tablico, gledali s podobno mero zgroženosti."

(Dr. Manfred Spitzer, nemški psihiater in nevroznanstvenik, o tem, da bi manj tehnologije otrokom koristilo; via N1)