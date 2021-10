Sto let organizirane stanovanjske gradnje

Razstava, ki je umeščena v javni prostor, predstavlja arhitekturno, urbanistično in družbeno raznolikost organizirane stanovanjske gradnje

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je do 31. januarja 2022 na ogled razstava Iščem stanovanje...Sto let organizirane stanovanjske gradnje. Razstava, ki je umeščena v javni prostor, predstavlja arhitekturno, urbanistično in družbeno raznolikost organizirane stanovanjske gradnje. Zasnovana je kot informativna pot po javnem prostoru Ljubljane.

"Zgodovina organizirane stanovanjske gradnje na Slovenskem obenem zgodovina različnih pristopov k reševanju stanovanjske krize. Ekonomske, družbene, vojne in politične razmere so v 20. stoletju stanovanjske razmere zaostrovale, obenem so razvijale številne velikopotezne rešitve stanovanjskega problema za dinamično, hitro spreminjajočo se družbo," so zapisali v MAO.

Avtorji razstave skozi stanovanjske soseske Ljubljane iz različnih časovnih obdobij izpostavljajo vsem dostopne študijske primere in razstavne eksponate organizirane stanovanjske gradnje. Dokumentacijski center MAO in sedmerica razstavnih postaj na prostem sta z razstavo preobrazila mesto v študijsko območje za področja zadružne gradnje, realiziranih bivanjskih idealov predvojnega in povojnega obdobja, velikih sosesk iz druge polovice 20. stoletja, zgradb s socialnimi, kadrovskimi, samskimi, študentskimi in drugimi specializiranimi stanovanji ter javne gradnje lastniških in najemnih stanovanj po osamosvojitvi.

"Zdravstvena in z njo povezana ekonomska kriza sta na novo izpisali pomen in vlogo stanovanja. Ogromne razlike v stanovanjskih razmerah so postale še bolj vidne, dom pa je še izraziteje postal tudi delovno mesto in pred inflacijo varna finančna investicija. V takšnih hitro spreminjajočih se razmerah razstava ne pomeni samo zgodovinskega pregleda, ampak tudi izhodišče za kritično diskusijo o prostorskih, arhitekturnih in organizacijskih priložnostih za reševanje stanovanjske krize v prihodnosti", so še zapisali v MAO.

V dokumentacijskem centru MAO so razstavljeni izvirniki literature, raziskav, načrtov in maket, ki so priče živahne interdisciplinarne strokovne izmenjave v nacionalnih in mednarodnih okvirih. Razstava na javnih lokacijah v mestu je postavljena na improviziranih razstavnih panojih, ki so sestavljeni iz gradbenih drogov.

Prvo postajo v parku pred Gradom Fužine so naslovili Iščem stanovanje ... na robu mesta, drugo v Štepanjskem Iščem stanovanje ... z razgledom, tretjo na Poljanski cesti Iščem stanovanje ... za nove razmere. Postaja na ploščadi pred Stanovanjskim skladom RS nosi naslov Iščem stanovanje ... z dvoriščem, na Ajdovščini Iščem stanovanje ... v središču, na Langusovi ulici Iščem stanovanje ... z vrtom, Soseski Zeleni gaj in Novo Brdo na zahodnem robu Ljubljane sta združeni pod naslovom Iščem stanovanje ... danes.

V okviru spremljevalnega programa bodo potekala strokovna vodstva po postajah razstave po mestu ter po drugih krajih v Sloveniji, saj razstava obravnava projekte in teme, ki niso vezani le na Ljubljano. Pripravili bodo tudi okrogli mizi o prihodnosti organizirane stanovanjske gradnje.

Avtorji razstave so Ajda Bračič, Andraž Keršič, Miloš Kosec in Bogo Zupančič. MAO je razstavo pripravil v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS, javnim skladom, ki v slovenskem prostoru deluje kot javni finančni in nepremičninski sklad in oktobra letos obeležuje 30-letnico svojega delovanja.