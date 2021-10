Urbanija novega direktorja STA že prvi delovni dan vabi na pogovor

Direktor vladnega urada za komuniciranje (UKOM) Uroš Urbanija je na delovno srečanje povabil novega v. d. direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA) Igorja Kadunca. "V želji, da se stvari le premaknejo v dobrobit agencije, predvsem pa zaposlenih," ga na srečanje vabi v torek, na prvi delovni dan po Kadunčevem prevzemu funkcije.

Pismo Urbanije Kaduncu je vlada objavila na Twitterju.

Urbanija, ki je bil sicer pred imenovanjem tudi javno precej kritičen do Kadunca, je v pismu novemu direktorju STA izrekel čestitke ob imenovanju in mu zaželel veliko energije in uspehov ob vodenju "tega pomembnega državnega podjetja".

"Žal je dosedanje vodstvo agencijo pripeljalo v situacijo, ki je po našem trdnem prepričanju škodljiva tako za same zaposlene na agenciji kot tudi uporabnike njenih storitev," je še dodal Urbanija in Kadunca v želji, da se stvari le premaknejo, povabil na delovno srečanje, in sicer na popraznični torek ob 13. uri.

STA sicer že 300. dan opravlja javno službo informiranja javnosti brez javnih sredstev, ki jih sicer zagotavljata dva zakona.

Dosedanji direktor STA Bojan Veselinovič je zaradi neuspešnih pogajanj z Urbanijo konec septembra podal svoj odstop, nadzorni svet pa je 18. oktobra imenoval Kadunca za novega direktorja STA. Polni mandat bo nastopil 1. januarja prihodnje leto, že od 31. oktobra pa bo agencijo vodil kot vršilec dolžnosti direktorja.