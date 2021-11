Očka po mamini milosti

Številni očetje si danes želijo spremeniti zakoreninjene predstave o svojem spolu. Vendar jih pri tem pogosto najbolj ovirajo ravno med domačimi štirimi stenami – mame njihovih otrok jim nočejo prepustiti nadzora.

Za iskanje idealnega tipa novega očeta verjetno ne bi mogli izbrati primernejšega in hkrati manj klišejskega okolja, kot so igrišča v četrti Prenzlauer Berg v Berlinu. Vse polno atijev na očetovskem dopustu ali takih, ki uživajo prednosti gibljivega delovnega časa, je z naraščajem zavzelo plezala, dejavnosti za starše in otroke ter parke v četrti. Svojo odgovornost nosijo kot trofejo v nosilki ali na ramah, so polno opremljeni in zavarovani kot prototipi naprednega patriarhata: radoživi, drzni in … Nato pa zazvoni telefon: »Hej, ne, šla sva se igrat, ja, seveda, vse v redu, ja, saj bom, ne, ne, seveda sem ga namazal!« Skoraj vsak teden socialni pedagog Marc Schulte, star 54 let in oče treh otrok, doživlja takšne prizore ali pa mu očetje pripovedujejo o njih. Tako sproščeno je lahko v deželi očetov. A kljub temu jih velika mati opazuje.