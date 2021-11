EEA: »Podnebne spremembe so resničnost«

Novo interaktivno poročilo Evropske agencije za okolje (EEA)

© pixabay.com

Podnebne spremembe so resničnost in pripraviti se moramo na bolj intenzivne vročinske valove, poplave in nevihte, gozdne požare in pomanjkanje vode, v novem interaktivnem poročilu opozarja Evropska agencija za okolje (EEA). Med drugim po vsej Evropi napoveduje zviševanje povprečnih temperatur, medtem ko bo vpliv na padavine po celini različen.

Podnebne spremembe, ki so posledica človeške aktivnosti, so nedvomno odgovorne za vse več ekstremnih vremenskih dogodkov v Evropi, navaja EEA v povzetku danes objavljenega poročila. Zaradi izrazitih regionalnih razlik ne gre računati na enake rešitve po vsej celini, ob tem svarijo strokovnjaki.

"Povsod morajo biti ljudje pripravljeni na več dni z ekstremnimi temperaturami in bolj ekstremne padavinske dogodke. Zlasti sredozemska regija se mora pripraviti na bolj vroča poletja in pogostejše suše," navajajo strokovnjaki EEA.

Temperatura zraka se bo po Evropi v prihodnje zviševala. Več bo zelo vročih dni in dni, ko bo potrebno hlajenje, medtem ko bo dni ogrevanja manj, povzema EEA. Hitro se bo povečevalo število vročinskih ekstremov, po vsej Evropi gre pričakovati več vročinskih valov, ki predstavljajo tveganje za zdravje.

Podnebne spremembe, ki so posledica človeške aktivnosti, so nedvomno odgovorne za vse več ekstremnih vremenskih dogodkov v Evropi, navaja EEA v povzetku danes objavljenega poročila. Zaradi izrazitih regionalnih razlik ne gre računati na enake rešitve po vsej celini, ob tem svarijo strokovnjaki.

Na področju padavin se po regijah obetajo različne spremembe. V severni Evropi bo več močnega deževja, manj bo suš. V srednji Evropi bo poleti manj dežja, vendar pa bo več vremenskih ekstremov, kot so močno deževje, rečne poplave, suše in požari. Južna Evropa bo prav tako poleti priča manjši količini deževja, več bo suhosti, suš in nevarnosti gozdnih požarov.

Občutnejše spremembe se med drugim obetajo tudi na področju snega in ledu. V srednji in južni Evropi ju bo manj, neenotne pa bodo spremembe v severni Evropi. Snežna odeja se bo predvidoma po celotni Evropi zmanjšala. Prav tako bo celina izkušala večjo intenzivnost neviht, medtem ko bodo spremembe v njihovi pogostosti po celini različne.

Na obalah bo večina evropskih regij izkušala zviševanje vodne gladine, izjema bo le severno Baltsko morje. Povečevala se bo temperatura morske gladine, več bo s tem povezanih morskih vročinskih valov. Prav tako bodo evropska morja postajala bolj zakisana.

Ob tem EEA poudarja, da so visoko kakovostni podatki ključnega pomena za prilagajanje na pričakovane posledice podnebnih sprememb.