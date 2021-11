»Tragedija postane, ko vase zagledani posamezniki začutijo, da bi lahko bili končno deležni petih minut slave«

IZJAVA DNEVA

"Ko se ob tla, da bi uveljavil svojo voljo, vrže triletni otrok, ni kakšne velike škode. Svojevrstna družbena tragedija pa postane, ko odrasli, vase zagledani posamezniki začutijo, da bi lahko bili končno deležni petih minut slave. Pod vplivom javnega diskurza, ki že dolgo ni bil tako na dnu, kot je zdaj – predvsem po zaslugi politike – so našli svojo luč. Danes tako spremljamo jezne in gnev pljuvajoče ljudi na eni strani ter srce parajoče zgodbe zdravstvenega osebja, ki se trudi reševati življenja, na nasprotni."

"Zdi se, da še nikoli nismo bili tako razdeljeni, kot smo v tem trenutku. Nihče nikomur ne oporeka pravice do upora, do vpitja na ulici in nošenja transparentov, le način, ki so si ga izbrali nekateri, je, milo rečeno, problematičen. Tisti, ki spoštujemo ukrepe, smo morda zgolj ogledalo, slaba vest tistih, ki so se odločili hoditi po robu, pljuvati po znanosti, zdravnikih, medicinskih sestrah. Verjamem, da so v resnici v stiski."

(Kolumnistka Anja Intihar o tem, da še nikoli nismo bili tako razdeljeni, kot smo v tem trenutku; via Delo)