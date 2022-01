Čarovnice med nami

Arhetip čarovnic je globoko zakoreninjen v nas in velikokrat prenesen v vsakdanje življenje

V novi posebni številki MLADINA ZGODOVINA: ČAROVNICE, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, obravnavamo obračune z ženskami, ki se niso želele držati norm, ki so jih od njih zahtevale družbe. Zgodovina procese zoper čarovnice še vedno predstavlja rahlo romantično, na robu zgodb in pravljic, v posebni izdaji ČAROVNICE pa boste lahko izpod peresa različnih avtorjev in avtoric prebrali poglobljene članke o ravnanju z ženskami tako po svetu, Evropi kot seveda v Sloveniji.

Tragedija zgodovinskih čarovniških procesov ni v izjemnosti posameznih zgodb, ampak v samoumevnosti kolektivnega preganjanja, danes zbanalizirani na raven političnih floskul, motivacijskih citatov, pustnih mask in zabave

V članku zgodovinarke dr. Mance G. Renko, boste lahko med drugim prebrali, da tragedija zgodovinskih čarovniških procesov ni v izjemnosti posameznih zgodb, ampak v samoumevnosti kolektivnega preganjanja, danes zbanalizirani na raven političnih floskul, motivacijskih citatov, pustnih mask in zabave.

A čarovnice danes ne služijo le za politične in navdihujoče namene, pač pa so lahko tudi sestavni del srečnega otroštva oz. najbolj hitra in nedomiselna pustna maska. "Metlo imamo doma, za črnimi oblekami pobrskamo v omari, špičast klobuk in bradavičast nos pa lahko kupimo v vsaki trgovini. Če so zamorčki in indijančki v zadnjih letih k sreči nehali skakljati po pustnih ulicah, ker je postalo jasno, da rasa in/ali tragedija ne moreta biti pustna maska, pa čarovničke še kar vadijo svoje uroke."

Če so zamorčki in indijančki v zadnjih letih k sreči nehali skakljati po pustnih ulicah, ker je postalo jasno, da rasa in/ali tragedija ne moreta biti pustna maska, pa čarovničke še kar vadijo svoje uroke.

Čarovnice: osramočene, zapostavljene, mučene in ubite, predvsem pa žrtve patriarhalne zablode, s svojimi smrtmi v kolektivni spomin še vedno niso zapisane kot posledica prepleta patriarhata in zgodnjega kapitalizma (s posvetno oblastjo ter svetno ideologijo). "Še več, ideje o čarovništvu najbolj perpetuira prav popkultura, ideološki aparat patriarhata in poznega kapitalizma, v svoj preneseni pomen pa vključuje podobne simbole, kot so spremljali čarovniške procese."

