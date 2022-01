Biografski film o Alu Yankovicu

Mojstra parodij znanih hitov bo upodobil Daniel Radcliffe

"Weird Al" Yankovic

© YouTube / MTV

Britanski igralec Daniel Radcliffe, ki je zaslovel z vlogo Harryja Potterja, bo nastopil v biografskem filmu o glasbeniku (Weird) Alu Yankovicu z naslovom Weird: The Al Yankovic Story. Upodobil bo prejemnika petih grammyjev, ki je znan predvsem po parodijah uspešnic priznanih glasbenikov. Glasbenik je tudi soavtor scenarija.

Glasbeni biografski film, ki ga bo ponudila platforma The Roku Channel, nastaja pod okriljem produkcijske hiše Funny Or Die and Tango. Film bo režiral Eric Appel, ki se z "Weird Al" Yankovicem podpisuje tudi pod scenarij, piše filmska revija Variety.

Film bo predstavil glasbenikovo življenjsko zgodbo, vse od njegovega hitrega vzpona in uspešnic, kot sta Eat It in Like a Surgeon, do ljubezenskih afer in divjega načina življenja. Prikazan bo razvoj, od nadarjenega, skoraj čudežnega dečka pa vse do glasbene legende, so vsebino filma povzeli pri Variety.

V čevlje danes 62-letnega glasbenika bo stopil skoraj pol mlajši Daniel Radcliffe. Yankovic je nad izbiro navdušen. Kot pravi, verjame, da je to vloga, po kateri si bodo Radcliffa prihodnje generacije zapomnile.

S snemanjem filma bodo po pisanju Variety začeli februarja v Los Angelesu.

"Weird Al" Yankovic velja za najbolje prodajanega glasbenega izvajalca na področju komičnega ustvarjanja. Leta 2014 je izdal album Mandatory Fun, ki se je kot prvi album s komično vsebino uvrstil na vrh Billboardove lestvice albumov.

_CcaSlUApgg

bmDuA1G-Zjk

xFk2g7onvq8