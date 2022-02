»Nobena druga država v zdravstvu nima dvoživk«

IZJAVA DNEVA

"Nobena druga država v zdravstvu nima dvoživk - specialistov, ki dopoldne delajo (in hranijo moči) v javnem zdravstvu, popoldne pri zasebnikih. Ali delaš pri zasebniku ali v javnem sistemu, pravijo tuji strokovnjaki. Na dveh stolih ne moreš sedeti. Razen v Sloveniji, seveda. Tisti, ki je uvedel sistem dvoživk, je to storil iz lastnega interesa, da je sebi omogočil ribariti v kalnem in zato dobro služiti. In zato, ker je to eden izmed receptov za uničenje javnega zdravstva."

(Publicistka Jasna Arko v kolumni v Primorskih novicah o zdravnikih-dvoživkah in problemih v slovenskem zdravstvu, ki jih je kovidni čas le še poglobil)

Minister za zdravje Janez Poklukar o spremembah in plačah molči

