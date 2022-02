»Ti ljudje bodo živeli v vzporednem medijskem ekosistemu«

IZJAVA DNEVA

"Tviti predsednika Trumpa so bili preveč celo za Twitter, zato so mu odstranili račun. In zdaj bo vzpostavil svoje lastno družbeno omrežje, ki ne bo regulirano. Sledilo mu bo veliko ljudi. To se je zgodilo že v drugih državah, kjer so avtoritarne vlade vzpostavile svoje kanale na družbenih omrežjih. Kdo bo reguliral njihova lastna omrežja, če države ne zmorejo nadzorovati Googla, Facebooka in drugih? Mislim, da bo ekstremno težko regulirati te nove zasebne medijske kanale. In na njih ne bodo imeli nobenih pravil, ali naj bodo ljudje pripadni družbenemu konsenzu ali ne. Najverjetneje bodo lahko objavili najrazličnejše nezaslišane stvari in nihče jim ne bo oporekal."

"Ti ljudje bodo živeli v vzporednem medijskem ekosistemu. In v najslabšem primeru se bo izoblikoval del družbe, ki ga ne bomo mogli več doseči z znanstvenimi dejstvi, ker nam ne bodo več verjeli. Verjeli bodo stvarem, ki niso v skladu z zakonitostmi akademskega sveta. Ne pravim, da se bo družba razdelila na pol, vsaj upam, da ne."

(Dr. Joachim Allgaier, nemški sociolog, raziskovalec medijev in komuniciranja na univerzi v Fuldi, o nevarnosti dezinformacij, ki krožijo po družbenih omrežjih, njihovi regulaciji in lastnem omrežju Donalda Trumpa Truth Social; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)