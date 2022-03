DOKgodek: Iskanje boja v kadru

Na spletni strani Baze slovenskih filmov

Boj za

© Siniša Gačić

Od 15. marca od 20.00 do 17. marca do 24.00 bosta na spletni strani Baze slovenskih filmov brezplačno na ogled nagrajeni celovečerni dokumentarni film Boj za (2014) v režiji Siniše Gačića ter kratki film Venci vejli: Pojoči protest (2020) v režiji Mihe Možina.

Mesec dni po začetku okupacije parka na Wall St. tudi na trgu pred ljubljansko Borzo protestniki postavijo šotore. V kritiki predstavniške demokracije in globalnega finančnega kapitalizma se združijo pod geslom »nihče nas ne predstavlja«, organizirajo se po principih neposredne demokracije. V času pomanjkanja družbenih alternativ se v kampu pred Borzo začne vzpostavljati skupnost, v kateri naj bi enakovredno odločali vsi posamezniki, združeni v svoji različnosti. Po uvodni evforiji pa velika ideja neposredne demokracije trči ob sodobnega človeka, v ospredje dogajanja v celovečernem filmu Boj za, v režiji Siniše Gačića, pridejo nasprotja.

V drugem, kratkem filmu Mihe Možina Venci Vejli : Pojoči protest, pa spoznamo pisano druščino nezadovoljnih Slovencev, ki se v času pandemije zbere na protestu. Se bomo “Venci” nekoč le uspeli povezati z dovoljšnjo mero lucidnosti in substance, da obračunamo s preteklostjo in dosežemo želeni preobrat?

Dogodek dopolnjuje spremljevalno besedilo Govorimo o iskanju boja v kadru, filmskega kritika in teoretika, Roberta Kureta. Njegovo razmišljanje nam približa filmski jezik, njegove značilnosti in formalnosti. Odkrivamo, kako posamezni režiserji z rabo le-teh pripovedujejo zgodbo in nenazadnje prevprašujemo, kako izbrana filmska govorica vpliva na naše dojemanje zgodbe. “Pri dokumentarnem filmu ni pomembno le, kaj osebe govorijo, ampak tudi ali predvsem formalni postopki, prek katerih so ti govorci oz. akterji predstavljeni. To je še posebej pomembno pri observacijskem načinu, kjer se na prvi pogled zdi, da gre za nevtralen pogled, ki zgolj opazuje dogajanje, a ravno uporaba totalov, srednjih in bližnjih planov in njihovih odvodov kaže na pozicijo oz. perspektivo avtorja.”

Dogodek organizirata Zavod Filmoteka v sodelovanju s festivalom DOKUDOC, ki ga pripravlja društvo Mitra. DOKgodek sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.