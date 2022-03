»Janša danes ne verjame v to, zaradi česar je bil upornik«

IZJAVA DNEVA

"Mladinec Janez Janša je bil upornik. To, da je verjel v partijske ideale in jih fanatično zagovarjal, ni nič groznega. Bolj je grozno to, da danes ne verjame v to, zaradi česar je bil upornik. Da samo kritična misel pripelje do nove kvalitete. Nasprotovanje režimu in avtoritetam pa je pri tem samoumevno dejanje in samoumevna pot. Zato bi bilo bolj koristno, da bi namesto v Ukrajino odpotoval na nacionalko in ustvarjalcem Studia City, Tarče in Tednika preprosto rekel: Vi branite demokracijo in jaz vas podpiram. Vi predstavljate tisto, za kar smo se mi borili konec osemdesetih. In tudi izborili pravico do drugačnosti. Vi ste zagotovilo, da ne bomo zgrmeli v enoumje."

"Bilo bi dobro, da bi bili samo v enoumju. Mi smo že zdavnaj zdrsnili v brezumje ..."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da je predsednik vlade Janez Janša v vojni s tistimi mediji, ki ogrožajo njegovo propagando; via Dnevnik)