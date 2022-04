Čeferin: »Voliti moramo proti temu, da ima le eden v državi kot vrhovni vodja vedno prav«

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin poziva h glasovanju proti strankam, ki širijo sovraštvo

Aleksander Čeferin: »Voliti moramo proti temu, da ima le eden v državi kot vrhovni vodja vedno prav, vsi ostali pa smo državni sovražniki.«

© Uroš Abram

Preden se je Robert Golob odločil za vstop v politiko, so to mnogi pričakovali od predsednika Združenja evropskih nogometnih zvez (Uefa) Aleksandra Čeferina. Slednji je naposled lani sporočil, da tega ne bo storil in da se bo leta 2023 potegoval za nov mandat na čelu Uefe. Čeferina smo tokrat vprašali, koga bo podprl na prihajajočih volitvah.