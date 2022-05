»Po aprilskih volitvah bodo sledile tudi konkretne spremembe v strankarski areni«

IZJAVA DNEVA

"Že zdaj je namreč jasno, da bodo po aprilskih volitvah sledile tudi konkretne spremembe v strankarski areni. V stranki Gibanje Svoboda so napovedali utrjevanje sredine s povezovanjem s strankami koalicije KUL, ki se jim ni uspelo uvrstiti v državni zbor. Če bo proces utrjevanja sredine dokončan, bi lahko projekt tretjega, se pravi liberalnega bloka med levico in desnico po dveh desetletjih znova postal prevladujoč. In v tem kontekstu bodo morali mnogi, še zlasti pa v SD, dobro premisliti, kako bodo krmarili med ideološko jasno profilirano in politično spretno Levico ter močnim akterjem na sredini."

"Robert Golob je kot bodoči mandatar z največjo poslansko skupino v zgodovini Slovenije lahko v pogajanjih o koaliciji velikodušen. Celo več, izjemno radodaren – če želi resnično skovati trdno zavezništvo strank, ki naj bi krojile slovenski vsakdan prihodnja štiri leta. Iz koalicijske pogodbe, ki bo čez teden ali dva postala javna, bo jasno, ali bo prelomu, ki smo mu bili priča na volitvah, sledila tudi prelomna vsebina."

(Novinar Zoran Potić v Dnevnikovem komentarju o tem, da je bodoči mandatar Robert Golob lahko v pogajanjih o koaliciji velikodušen)