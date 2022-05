FOTOGALERIJA: Marcelovi gledalci pred gledališčem

Gledalke in gledalci so si oddajo Studio 9. maj ogledali tudi pred Slovenskim mladinskim gledališčem

Publika pred Slovenskim mladinskim gledališčem v Ljubljani

© Uroš Abram

Ogled oddaje Marcela Štefančiča je bil 9. maja mogoč tudi prek velikega platna pred Slovenskim mladinskim gledališčme. Vstopnice za Studio 9. maj so bile razprodane, oddajo pa so si tisoči lahko ogledali prek različnih kanalov prek spleta in družbenih omrežij (predvajanje smo omogočili tudi na spletni Mladini).

t-AemW6pJas

Več utrinkov v fotogaleriji Uroša Abrama.