WHO vlade pozvala, naj si skupaj prizadevajo za omejitev oglaševanja alkohola na spletu

Če mladoletniki začnejo piti že v zgodnjem otroštvu, obstaja veliko tveganje, da bodo alkohol uživali tudi v odrasli dobi

© Flickr

Proizvajalci alkohola s spletnim oglaševanjem vse bolj ciljajo na mlade in nezmerne pivce, so danes v Ženevi sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Takšne oglaševalske kampanje se ne ustavijo na državnih mejah, WHO pa je vlade pozvala, naj si skupaj prizadevajo za omejitev oglaševanja alkohola na spletu.

V WHO so poudarili, da je v primeru tobaka mednarodno sodelovanje pripomoglo k znatnemu zmanjšanju njegove dostopnosti, s čimer se je marsikje omejilo uživanje tobaka.

Po ocenah WHO na svetu vsakih deset sekund zaradi uživanja alkohola umre ena oseba. Ta delež je še posebej visok v starostni skupini od 20 do 39 let, v kateri je 13,5 odstotka vseh smrti povezanih z alkoholom, opozarjajo v WHO.

Če mladoletniki začnejo piti že v zgodnjem otroštvu, obstaja veliko tveganje, da bodo alkohol uživali tudi v odrasli dobi, podjetja pa se osredotočajo predvsem na države v Afriki in Južni Ameriki, ki imajo visok delež mladega prebivalstva.

Čeprav imajo številne države določene omejitve trženja alkohola, so te na splošno razmeroma šibke. V študiji WHO iz leta 2018 so ugotovili, da ima večina držav vsaj deloma regulirano trženje alkohola v tradicionalnih medijih, skoraj polovica držav pa trženja alkohola na internetu in v družbenih medijih nima pravno urejenega.

Podjetja z alkoholom vse bolj vstopajo tudi na področje športnih tekmovanj z računalniškimi igrami, ki ne poznajo nacionalnih meja. Zaradi storitev pretočnega predvajanja se v mednarodnem merilu hitro širi tudi promocija izdelkov v filmih in serijah. Po podatkih ene od raziskav je bil alkohol prisoten v skoraj polovici od 100 komercialno najuspešnejših ameriških filmov med letoma 1996 in 2015, še dodajajo v WHO.