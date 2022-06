»Vsakršno nasilje, tudi nasilje nad starejšimi, je nesprejemljivo«

Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi

© MaxPixel

Organizacije, ki delujejo na področju starejših, ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opominjajo, da je vsakršno nasilje, tudi nasilje nad starejšimi, nesprejemljivo. Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa poudarja, da sta ukrepanje na eni in učenje odnosov na drugi strani temeljna ključa za manj tega nasilja.

Tudi s preseganjem stereotipov o starejših, da so nemočni, zmedeni in pozabljivi, lahko po varuhovem mnenju starejšim omogočimo dostojen in enakovreden položaj v družbi. Kot je dodal, morajo imeti možnost odločanja o zanje pomembnih zadevah, njihove želje in potrebe pa morajo biti upoštevane v največji možni meri.

Za učinkovit odziv na nasilje je sicer potrebno usklajeno delovanje državnih ustanov in civilne družbe, medtem ko mora država z oblikovanjem celovite in usklajene politike omogočiti izvajanje pomoči žrtvam nasilja, meni. Nenazadnje je treba po njegovih besedah vlagati v usposabljanje in izobraževanje vseh tistih poklicnih skupin, ki se srečujejo s starejšimi in z njimi delajo.

Kakršno koli nasilje, pa naj bo fizično, psihično, čustveno ali materialno, mora sodobna družba najostreje obsoditi, so za STA izpostavili v Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus). Po njihovih besedah je zloraba starejših tudi pomemben javnozdravstveni problem. Podatki o obsegu problematike denimo v bolnišnicah in domovih za starejše so sicer redko dostopni, kar pa ne pomeni, da je tam ni, so poudarili.

V zvezi nenehno pozivajo k strpnosti in spoštovanju pravic vseh generacij. V tem duhu sodelujejo v Medgeneracijski koaliciji Slovenije, katere člani so skupaj z Dijaško in Študentsko organizacijo Slovenije ter Mladinskim svetom Slovenije.

Tako Zdus kot tudi združenje za dostojno starost Srebrna nit menita, da je treba pozornost nameniti posebnim oblikam nasilja nad starejšimi, kot so denimo zanemarjanje, zapuščanje in neenakopravna obravnava. Srebrna nit od vlade pričakuje, da bo čim prej pripravila nov zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo nadomestil veljavnega in bo izvedljiv. Če bi bilo področje urejeno, bi bilo družinskega nasilja in zanemarjanja manj, so prepričani v združenju.

Nadalje zahtevajo, da se ustrezno naslovi problematika nezadostnega števila osebnih zdravnikov. Ob intenzivnem informatiziranju storitev pa pozivajo k temu, da storitve, ki jih uporabljajo starejši, ostanejo dostopne tudi v klasičnih oblikah.

Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, 15. junij, je leta 2011 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Njen namen je, da bi se v svetu slišal glas proti nasilju nad starejšimi. Po zadnjih statističnih podatkih naj bi bila v svetu žrtev katere od oblik zlorabe približno ena od šestih starejših oseb.