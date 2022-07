Ukrepi?

EU je dolgo pripravljala ukrepe proti Putinu in zdaj nastopa ostreje kot kadarkoli. Je njena strategija uspešna? Kaj v resnici razmišljajo v poveljniški centrali v Bruslju?

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen na srečanju voditeljev držav članic EU 13. decembra 2019 v Bruslju. Za njo (levo) stoji vodja njenega kabineta Björn Seibert, ki je zadnjih sedem mesecev glavni strateg evropske gospodarske vojne proti Rusiji, saj usklajuje svežnje evropskih ukrepov proti Moskvi.

© Profimedia

Glavni strateg evropske gospodarske vojne proti Rusiji ne da veliko na militanten nastop. Njegova uniforma so sive športne copate in modra poslovna obleka, sedež njegovega poveljstva pa je skromna pisarna v 13. nadstropju zgradbe evropske komisije v Bruslju. V njej so konferenčna miza, nekaj rastlin in do zadnjega kotička napolnjena vitrina.