Kosovo prepovedalo vstop osebam s srbskimi osebnimi izkaznicami

Namesto teh bodo na Kosovu začeli izdajati posebne vstopno-izstopne dokumente, ki bodo veljali tri mesece. Prav tako bodo po novem prepovedane registrske oznake, ki jih za kraje na Kosova izdaja Srbija.

Uradni Beograd temu ostro nasprotuje in srbski predsednik Aleksandar Vučić je Prištino in njene zaveznice danes znova pozval, naj se "spametujejo". Kot je posvaril, bi lahko namreč administrativne odločitve Prištine vodile v incidente in spopade, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Opozoril je, da je situacija za Srbe na Kosovu "zelo zapletena", Srbija pa po njegovem "še nikoli ni bila v tako kompleksni in težki situaciji kot danes". Ljudi je obenem pozval, naj ne glede na vse provokacije ostanejo mirni in "ne dajo Albancem nobenega povoda, da začnejo streljati v množico".

Gre sicer za recipročne ukrepe Prištine, pojasnjuje Hina, saj Srbija že 11 let ne dovoljuje vstop državljanom Kosova s kosovskimi dokumenti, ampak jim izdaja posebna dovoljenja.

Kosovski premier Albin Kurti je po seji sveta za nacionalno varnost poudaril, da bodo naredili vse, da bi se izognili morebitnim incidentom. "Ni prostora za napetosti, ni možnosti za destabilizacijo. Gre za nekaj, kar je legitimno, legalno. Tisti, ki govorijo o nasilju, blokadah, destabilizaciji in napetostih, govorijo o samih sebi in ne o nas," je vztrajal.

Napetosti med državama so se sicer znova okrepile septembra lani, ko je Priština uvedla recipročnost glede registrskih oznak in je začela od voznikov s srbskimi tablicami zahtevati, da med vožnjo po Kosovu zakrijejo srbske državne simbole.

S ponedeljkom bo zdaj stekel rok za preregistracijo vozil s srbskimi registrskimi oznakami, ki bo trajala do 30. septembra. Vozil s srbskimi registrskimi oznakami je sicer največ na severu Kosova, saj tamkajšnji Srbi avtomobile pogosto registrirajo v Srbiji in ne na Kosovu. Bilo naj bi jih nekaj deset tisoč.

