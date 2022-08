»Ni pričakovati, da bodo žrtve v takšni družbeni klimi, kot jo imamo, spregovorile«

IZJAVA DNEVA

"Posilstvo in sploh spolni delikti so družbeni problem. Pri nas očitno nočemo, da je to družbeni problem, ker neprestano govorimo o tem, kako malo imamo teh deliktov. In dejansko, povprečno 42 posilstev na leto v zadnjih šestih letih. Ampak to kaže tudi na to, da se družba s tem noče soočiti. To ljudje čutijo, to ljudje vedo, najbolj pa to čutijo žrtve. In je nemogoče pričakovati, da se bodo v takšni družbeni klimi žrtve odpirale in govorile o tem, kaj se jim je zgodilo. Še posebej, če so morebiti informirane o kakšnih neustreznih postopkih, ki so se zgodili, o neprijetnostih ali pa tudi pozneje v kazenskem postopku bolj preverjanje žrtve in njenih ravnanj kot pa odločitve storilca."

(Kriminalistka in ustanoviteljica združenja proti spolnemu zlorabljanju Katja Bašič v oddaji Odmevi na TV Slovenija o tem, zakaj se zlorabljena dekleta oglašajo na anonimnem spletnem mestu, nočejo pa se izpostaviti)