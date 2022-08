»Prizor, ko je množica novinarjev v znamenje podpore obstopila voditelja Saša Krajnca, je antologijski«

IZJAVA DNEVA

"Novinarji RTV Slovenija imajo v katastrofi, ki se je nanje zgrnila s političnim desantom odposlancev Janševe stranke, tudi kanček sreče: njihova skupnost je res številna. Ko stopijo skupaj in zaženejo protest, jih je dovolj, da zasedejo trg pred parlamentom, ulico pred sedežem javnega zavoda ali pa do zadnjega kotička napolnijo televizijski studio. Prizor iz torkovega Dnevnika, ko je množica novinarjev, delavcev televizije, v znamenje podpore obstopila voditelja Saša Krajnca, je antologijski. Takšne slike v zgodovini nacionalke še ni bilo: za kolegom so stali ponosno, pokončno, samozavestno. Potem so se nasmehnili in objeli. Akcija pred kamerami v najbolj gledanem večernem terminu je bila preprosto – ganljiva. Povedala je več kot besede."

(Novinar Uroš Škerl Kramberger v Dnevnikovem komentarju o akciji pred kamerami v najbolj gledanem večernem terminu)