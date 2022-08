Meteorologi svarijo pred hudim vročinskim valom

Ameriški meteorologi opozarjajo, da bo dolgotrajno obdobje prekomerne vročine "znatno povečalo možnost obolenj, povezanih z vročino, zlasti za tiste, ki delajo ali se udeležujejo dejavnosti na prostem"

© pixabay.com

Na jugozahodu ZDA se je v torek začel krepiti hud vročinski val, tamkajšnji meteorologi pa pričakujejo visoke temperature tudi v naslednjem tednu. Medtem je predsednik Joe Biden v zvezni državi Mississippi razglasil izredne razmere in odredil pomoč zaradi krize z vodo, ki je nastala, ko je po obilnem deževju tam odpovedala glavna vodna črpalka.

"Vročinski val se bo začel v sredo in trajal vsaj do prihodnjega ponedeljka," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal David Sweet iz ameriške nacionalne meteorološke službe (NWS). Dodal je, da bodo razmere v tem časovnem obdobju dovolj vroče, da bo treba izdati opozorilo zaradi visokih temperatur.

Po navedbah ameriških vremenoslovcev bi se lahko živo srebro v gosto naseljenih predmestjih Los Angelesa v naslednjih dneh povzpelo tudi do 44 stopinj Celzija, saj se je nad delom Kalifornije, Nevade in Arizone ustvarila vročinska kupola.

"V tem tednu pričakujemo nevarno vroče razmere," so opozorili pri NWS. "Dolgotrajno obdobje prekomerne vročine bo znatno povečalo možnost obolenj, povezanih z vročino, zlasti za tiste, ki delajo ali se udeležujejo dejavnosti na prostem," so dejali pri NWS in dodali, da bodo med najbolj ogroženimi tudi tisti, ki nimajo dostopa do "ustreznega ali zanesljivega hlajenja ali hidracije".

Olajšanja naj ne bi prinesle niti noči, saj naj bi se temperature tudi ponoči le stežka spustile pod 26 stopinj Celzija, navaja AFP.

Čeprav vročinski valovi v južni Kaliforniji septembra niso redkost, temperature nad 37 stopinjami Celzija tudi tam veljajo za izjemno vroče. Do vročinskega vala je sicer prišlo po tem, ko je v zadnjih tednih jugozahodni del ZDA zajelo obilno deževje.

Medtem je predsednik ZDA Joe Biden na prošnjo guvernerja Mississippija Tatea Reevesa v torek za to južno zvezno državo razglasil izredne razmere zaradi krize z vodo. Ta je nastala, ko je po večdnevnem obilnem deževju odpovedala vodna črpalka, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Poleg tega je Biden odredil tudi pošiljanje zvezne pomoči več kot 150.000 ljudem v okolici glavnega mesta zvezne države Jackson, ki nimajo dostopa do pitne vode.

Sistem oskrbe s pitno vodo v Jacksonu je sicer že več let v krizi zaradi pomanjkanja sredstev za obnovo infrastrukture. Razmere so se poslabšale ta mesec, ko je v mestu in drugih krajih v osrednjem delu zvezne države prišlo do močnega deževja. To je povzročilo dvig gladine reke Pearl in okvaro ene od dveh čistilnih naprav v prestolnici, ki mesto oskrbuje z večino potrebne vode. Prebivalci teko ne morejo uporabljati vode iz vodovoda za pitje, kuhanje in umivanje.

Oblasti za zdaj niso posredovale informacij o tem, kdaj naj bi bila kriza z vodo v Mississippiju odpravljena, še navaja EFE.

1PQpND-2Q7M

Xd1t_JDrqeQ