»Mestna občina Kranj je končno na poti do slovesa, ki ji pripada«

IZJAVA DNEVA

"Mestna občina Kranj je končno na poti do slovesa, ki ji pripada. Resnično postajamo trajnostno mobilno in pametno mesto, kar nam priznavajo tudi po Evropi, nas zato vključujejo v različne akcije. Evropska komisija nas je izbrala v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Večkrat smo povabljeni, da v tujini predstavljamo primere dobre prakse. Zanimivi smo postali za pobratenja z res velikimi mesti v velesilah po svetu, s katerimi nas združujeta predvsem gospodarstvo in šport, bomo pa sodelovanja še razširili. Sicer pa je moje osnovno načelo 'živi in delaj v Kranju' in k temu si prizadevam za naše občane. "

(Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec o tem, ali je razvoj Kranja zdaj kaj drugačen, kot je bil pod prejšnjimi župani; v intervjuju za MMC RTV SLO)