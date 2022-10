»Slovenski desničarski politiki so na prebujene mlade na nasuli več srda kot na poteze Putina«

IZJAVA DNEVA

"Prebujenstvo, ki ga je mogoče razumeti kot v civilnodružbeno aktivnost preobraženo politično korektnost, je za mnoge nekakšen strelovod, ki ga uporabljajo za odvajanje strahov, frustracij in nakopičene agresije. Slovenski desničarski politiki so verjetno samo letos na prebujene mlade na družbenih omrežjih nasuli več srda kot na poteze Putina, Xi Jinpinga in Bidna skupaj. Označujejo jih za radikalizirano drhal, skrajneže politične korektnosti in ultrase progresivne misli, prebujenstvo pa za lov na čarovnice in novi totalitarizem. Je pa za lokalno konservativno javnost značilno, da za prebujene mlade uporablja izraz 'kulturni marksisti', deloma verjetno zato, ker je slovenska desnica ideološko utemeljena na (samo)sovraštvu do socializma in vseh njegovih idejnih bratrancev."

"Ti, ki svobodo govora razumejo kot sinonim za svobodo od posledic govora, radi poudarjajo, da je prebujenstvo menda metoda zasramovanja in utišanja tistih z drugačnim mnenjem – ta mnenja so pogosto sporna, temeljijo na napačnih podatkih, zmotnih interpretacijah, pogosto so odkrito sovražna."

(Novinarka Mojca Pišek o tem, da odkar imamo twitter, facebook in instagram, se mora elita kar naenkrat pogovarjati neposredno s tistimi, ki jo kritizirajo; via Delo)