Brglez: »Povezovanje Gibanja Svoboda in SD bo še kako vplivalo na politiko v Sloveniji«

Milan Brglez, skupni predsedniški kandidat Gibanja Svoboda in SD, ki se mu ni uspelo uvrstiti v drugi krog, je poudaril, da se bo "projekt socialnih demokratov in socialnih liberalcev" nadaljeval in "bo še kako vplival na politiko v Sloveniji"

Milan Brglez, skupni kandidat za predsednika republike SD in Gibanja Svoboda, ki se mu ni uspelo uvrstiti v drugi krog predsedniških volitev

© Uroš Abram

Kandidat SD in Gibanja Svoboda za predsednika republike Milan Brglez je glede okoli 15-odstotne podpore, ki mu jo kažejo prvi delni izidi, dejal, da ni razočaran in da je treba počakati na več preštetih glasov. Zahvalil se je vsem, ki so glasovali zanj. "Ključno je povezovanje Gibanja Svoboda in SD, ta projekt se bo nadaljeval," je poudaril.

Po Brglezovem mnenju izid, ki mu po polovici preštetih glasov kaže na 15,7-odstotno podporo, ni nezaupnica koaliciji, saj so to predsedniške, in ne parlamentarne volitve. "Projekt, ki smo ga začeli s povezovanjem Socialnih demokratov in socialnih liberalcev se bo nadaljeval in bo še kako vplival na politiko v Sloveniji," je prepričan Brglez.

Še vedno ostaja optimist glede končnega rezultata, saj je treba prešteti več glasov, da si popolnoma prepričan, kako in kaj, je dejal.

Evropski poslanec, ki je predsedniški kandidat koalicijskih strank SD in Gibanja Svoboda, se je rodil 1. septembra 1967 v Celju. Doktoriral je na fakulteti za družbene vede, kjer je bil kot visokošolski učitelj mednarodnih odnosov tudi zaposlen. V državno politiko v stopil leta 2014 kot soustanovitelj in podpredsednik SMC. V času vlade Mira Cerarja je bil predsednik DZ. Po državnozborskih volitvah leta 2018 je prestopil v SD. Bil je tudi podpredsednik Rdečega križa Slovenije ter predsednik Šahovske zveze Slovenije.