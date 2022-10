Mesec: »Prejšnja vlada je narod razdvajala, ta vlada poskuša ljudi združevati«

"Številke niso bistvene, politika je tek na dolge proge. Že čez dva, tri tedne so pred nami nove volitve, referendumi, tako da pod črto, vse v redu," je poudaril koordinator Levice in minister za delo Luka Mesec

Po večini preštetih glasov je kandidat Levice na predsedniških volitvah Miha Kordiš dosegel manj kot 3-odstotno podporo volivcev. Koordinator Levice Luka Mesec poudarja, da se v stranki z rezultatom Kordiša ne ob vstopu v tekmo ne danes niso zares obremenjevali. Politika je tek na dolge proge, je dejal.

Po več kot 90 odstotkih preštetih glasov kandidatu Levice kaže uvrstitev na zadnje, sedmo mesto, prav tako se mu obeta manjši delež glasov, kot ga je stranka dosegla na aprilskih volitvah v DZ. Takrat so v Levici dosegli 4,46 odstotno podporo.

Na vprašanje, čemu pripisuje slabši rezultat, je Mesec odgovoril, da bo za analize čas prihodnji teden. Ob tem je poudaril, da so v stranki dosegli zastavljene cilje, med drugim izpostaviti politike Levice, prav tako so v predsedniško kampanjo prinesli svež veter. Med temami Levice je naštel podnebne spremembe, stanovanjsko politiko in socialno šibkejše, ki v politiki nimajo svojega glasu. "Mislim, da v tem smislu lahko kampanjo ocenimo kot pozitivno, sploh pa bi rekel, da bi bila kampanja brez našega kandidata bistveno bolj dolgočasna."

O konkretnem kandidatu, ki bi ga lahko v stranki podprli v drugem krogu predsedniških volitev, še ni želel govoriti poimensko. Je pa poudaril, da pri tokratnih predsedniških volitvah ne gre zgolj za izbiro posameznika, pač pa tudi človeka, ki bo v svojem mandatu za imenovanje prelagal šest ustavnih sodnikov, prav tako človeka, ki ima precejšen vpliv na to, kako je Slovenija predstavljena v tujini. "Mislim, da sem s tem povedal dovolj", je dejal.

Ocenjuje, da je bila predsedniška kampanja v primerjavi s kampanjo pred aprilskimi državnozborskimi volitvami manj napeta, bolj čista in z manj podtikanji. To pripisuje novemu vetru, ki da ga je v Slovenijo pripeljala vlada Roberta Goloba, del katere je tudi Levica. "Pogovori so bistveno bolj civilizirani, to je klima, ki jo v prvi vrsti ustvarja vlada. Prejšnja vlada je narod razdvajala, ta vlada poskuša ljudi združevati," je dejal in dodal, da ga to veseli in navdaja z upanjem, da bo šlo vsem skupaj na bolje.

Kordiš je v prvih odzivih po zaprtju volišč dejal, da je bil eden izmed njegovih ciljev predsedniškemu mestu vrniti težo, ki mu pripada. Tudi sam je ocenil, da je bila kampanja pred njegovim vstopom dolgočasna in oropana vsebine. Rezultate predsedniških volitev je pričakal v ljubljanskem baru Pritličje. Zbralo se je nekaj 10 ljudi, med njimi je tudi ministrica iz vrst Levice Asta Vrečko in poslanka Levice Nataša Sukič.