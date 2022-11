Henrik VIII. / Superzvezdnik med angleškimi monarhi

Ob poroki s pet let starejšo Katarino Aragonsko, hčerjo španskega kralja, je priredil burno slavje

"Henrik je bil superzvezdnik. Najel je orkester, ki ga je spremljal na potovanjih, in izvajal lastne pesmi – tako je bil mlad renesančni pevec in avtor v isti osebi. Že prve dni vladanja je pokazal, da namerava narekovati tudi politični ton. Osovražena ministra svojega očeta je dal vreči v Tower of London, ju obtožil in pozneje obsodil na obglavljenje. To je bil običajen konec poklicne poti vplivnih dvorjanov. Nato je z obema rokama začel razsipati denar, ki sta ga ministra po naročilu Henrikovega očeta iztisnila od ljudi."

"Ko je Henrik VIII. iz dinastije Tudorjev zasedel prestol, ni štel niti osemnajst let, a so ljudje imeli občutek, da bo z njegovim prihodom končno nastopila zlata doba."



Konstantin von Hammerstein

"Ob poroki s pet let starejšo Katarino Aragonsko, hčerjo španskega kralja, je priredil burno slavje. Strogo katoliško princeso je izbral Henrikov oče, da bi oplemenitil družinsko drevo Tudorjev, vendar usoda temu očitno ni bila naklonjena. Katarina se je najprej poročila s Henrikovim starejšim bratom Arturjem, ki naj bi po prvotnih načrtih zasedel prestol. Umrl je že po nekaj mesecih zakona, kar je pomenilo družinsko in diplomatsko katastrofo," piše von Hammerstein.

