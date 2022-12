Ivana Djilas / »Jaz sem neprenehoma napaka«

IZJAVA DNEVA

"Ja. Jaz sem neprenehoma napaka. Po eni strani so mi govorili, da v gledališčih v Sloveniji ni dovolj prostora niti za slovenske umetnike, kaj bi pa zdaj jaz rada, po drugi strani mi je Drama odprla vrata, da sem asistirala pri režiji, in celo plačali so mi nekaj malega za to. Sedela sem tam, brez besed in gledala Dušana Jovanovića, kako ustvarja prestavo Čakajoč na Godota. Včasih sem celo malo zadremala. Ampak nalezla sem se virusa gledališča."

(Režiserka, dramaturginja in kolumnistka Ivana Djilas o tem, da moramo v gledaliških repertoarjih dovoliti prostor za razvoj in za napake, in ali je bila ona ta napaka, ko je iz Beograda prišla v Slovenijo; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)