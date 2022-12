Aleksandar Vučić / »Pozivamo k miru«

Srbski predsednik je v nedeljo zvečer po zasedanju sveta za nacionalno varnost, sklicanem zaradi nevarne eskalacije na večinsko srbskem severu Kosova, pozval k zadržanosti

Srbski predsednik Aleksandar Vučić

© Franz Johann Morgenbesser / Flickr

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo zvečer po zasedanju sveta za nacionalno varnost, sklicanem zaradi nevarne eskalacije na večinsko srbskem severu Kosova, pozval k zadržanosti. "Pozivamo k miru, pogovorom ter k nenapadanju pripadnikov Kforja in Euleksa,"je sporočil in zatrdil, da je Srbija sprejela vse ukrepe za zaščito domovine.

Obenem je sicer po poročanju srbske izpostave regionalne televizije N1 znova zahteval, da Kosovo izpusti "nedolžnega človeka", s čimer je imel v mislih donedavnega pripadnika kosovske policije, Srba Dejana Pantića, ki so ga kosovski organi aretirali v soboto, ker naj bi organiziral napad na prostore osrednje volilne komisije.

Kot je nadaljeval, je izdal določene ukaze za zaščito domovine oziroma Srbov na Kosovu in svet za nacionalno varnost jih je sprejel, a preden bo katerikoli od njih uresničen, bo Srbija "milijonkrat" naredila vse, da ohrani mir.

"Za nas je pomembno, da pozovemo Srbe in Albance k ohranitvi miru in umiritvi razmer. Pozivam Srbe na severu Kosova, da naj bodo mirni, umirjeni, da ne nasedajo na provokacije," je povzel zaključke sveta za nacionalno varnost.

"Za nas so to dramatični dnevi, za katere ne nosimo nikakršne krivde," je ocenil in zatrdil, da ukaz za barikade, ki jih na severu Kosova zadnje dni postavljajo kosovski Srbi, ni prišel od nikogar iz Beograda.

Aleksandar Vučić

Izrazil je tudi dvom, da je v nedeljo dejansko prišlo do napada na pripadnike misije Euleks, saj da o tem nimajo prav nobenih informacij, Srbi na Kosovu pa ta napad zanikajo. A v vsakem primeru do napadov na Euleks in Kfor ne sme prihajati, saj bi jih v svoj prid izkoristila Priština, je dodal.

Potem ko so v minulih dneh med drugim predstavniki EU in zveze Nato, pa tudi veleposlaništva ZDA in Velike Britanije v Beogradu in Prištini pozvali k nujnem umiku barikad in končanju napadov, še posebej na mednarodne pripadnike Euleksa in Kforja, je Vučić dejal, da je takšen odziv mednarodne skupnosti sicer pričakoval, a je kljub temu nad njim razočaran.

Po njegovih besedah smo priča poskusu "končanja srbskega problema, pri katerem sodeluje (kosovski premier Albin) Kurti in tudi del mednarodne skupnosti, ki se pretvarja, da ne vidi, kaj se dogaja".

Vztrajal je še, da nima kosovska policija nobene pravice biti na severu Kosova, saj bi morala za to pridobiti dovoljenje predsednikov tamkajšnjih štirih občin, ki pa jih ni, potem ko so prejšnji protestno odstopili, novi pa niso bili imenovani.

Srbska radiotelevizija RTS medtem danes poroča, da se barikade, ki so jih na severu Kosova postavili Srbi, ki protestirajo zaradi aretacije policista Pantića, nadaljujejo. Sever Kosova je blokiran tudi s strani kosovske policije, mejna prehoda Brnjak in Jarinje pa je mogoče prečkati le peš.

Portal Kosovo online poroča, da bodo zaradi napetih razmer na severu Kosova od danes zaprte osnovne in srednje šole, ki delujejo v sistemu Republike Srbije.

