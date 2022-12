Golob evroposlancem / »Odvisnost od enega vira energije je vodila v to, da je bil ruski plin uporabljen kot orožje«

V govoru pred evropskimi poslanci v Strasbourgu je slovenski premier izpostavil, da je ta teden ključen za EU glede ukrepanja proti visokim cenam energentov

Premier Robert Golob v današnjem govoru pred evropskimi poslanci v Strasbourgu

© STA / YouTube / EP

Premier Robert Golob je danes v govoru pred evropskimi poslanci v Strasbourgu izpostavil, da je ta teden ključen za EU glede ukrepanja proti visokim cenam energentov, in pozval Evropsko komisijo k odločnejšim ukrepom na področju energije. Izpostavil je tudi, da mora unija državljanom Bosne in Hercegovine dati priložnost za evropsko prihodnost.

Slovenski premier je v Evropskem parlamentu nastopil v okviru razprav iz cikla To je Evropa, v katerih voditelji članic EU predstavijo svoje vizije o prihodnosti povezave.

"Vsem je jasno, da je odvisnost od enega vira energije vodila v to, da je bil ruski plin uporabljen kot orožje," je poudaril Golob, ki se je evroposlancem predstavil kot nekdanji ustanovitelj in direktor uspešnega slovenskega energetskega podjetja.

Dodal je, da je EU že zgolj s kombiniranjem zmanjšanja povpraševanja, odprtjem plinovodov in novimi viri uspelo, da je pokrila potrebe po energiji, vendar pa to ni bilo dovolj, da bi obrzdali cene energije. Po njegovem mnenju mora EU sprejeti regulatorne spremembe, ker zdaj trg ne deluje oziroma imajo koristi špekulanti.

Ta teden je po njegovih besedah ključen za to, ali bomo pravilno naslovili vprašanje visokih cen energije.

"Vsem je jasno, da je odvisnost od enega vira energije vodila v to, da je bil ruski plin uporabljen kot orožje."



Robert Golob,

slovenski premier

Ob tem je Golob poudaril, da ni zadovoljen z ukrepi, ki jih je doslej predlagala Evropska komisija. Biti bi morali bolj odločni, med drugim glede cenovne kapice za plin in nestabilnosti na trgu.

Ministre EU za energetiko, ki se sestajajo danes, pa je pozval, naj najdejo skupen odgovor. Le tako bo mogoče pokazati enotnost ne le državljanom temveč tudi špekulantom na trgu. "Ne bomo jim dovolili, da za svoje dobičke uničijo našo konkurenčnost," je dodal.

Predsednik slovenske vlade kot edini način za prihodnost in edino pot do energetske neodvisnosti vidi zeleni prehod, ki bo po njegovih besedah vodil tudi v znižanje cen energentov. "Moramo iti naprej karseda odločno," je izpostavil. "Če združimo vetrni potencial severa z sončnim juga ter v mešanico dodamo še hidroenergijo, nam bo uspelo," je poudaril in ocenil, da je to izvedljivo in da to dolgujemo svojim otrokom.

Izpostavil je tudi, da mora unija državljanom Bosne in Hercegovine pokazati, da ni pozabila nanje in da je sposobna tudi zaključiti zgodbe, ne le začenjati.

"Kot državljani EU moramo ljudi na Zahodnem Balkanu prepričati, da je njihovo mesto v Evropi, oni pa bodo poskrbeli, da pride do sprememb v političnih strukturah," je ocenil. Dodal je, da v Sloveniji vsi podpiramo, da se proces prestavi v višjo predstavo in da damo državljanom BiH priložnost.

Zahodni Balkan je po Golobovih besedah izpostavljen močnim pritiskom, da bi razbili enotnost EU, unija pa se mora zavedati, da lahko s političnim orodjem širitve prispeva k stabilnosti regije in enotnosti.

V govoru se je dotaknil tudi sedanjega prehranskega sistema, ki je po njegovi oceni popolnoma netrajnosten. "Če ne bomo temeljito spremenili načina prehrane in proizvodnje hrane, ne bomo dosegli podnebnih ciljev," je opozoril. Dejal je, da k temu lahko prispeva vsak posameznik, tako da uživa manj mesa in več hrane rastlinskega izvora, glavna naloga vlad pa je povečati osveščenost in izbiro ter dostopnost primernejše hrane.

"Kot državljani EU moramo ljudi na Zahodnem Balkanu prepričati, da je njihovo mesto v Evropi, oni pa bodo poskrbeli, da pride do sprememb v političnih strukturah."



Robert Golob

Dotaknil se je tudi vladavine prava in pri tem omenil osebno zgodbo. Kot je dejal, je bil zadovoljen s svojim življenjem, dokler ni spoznal, da prejšnja vlada uničuje vladavino prava s sovražnim govorom, slabitvijo pravosodnega sistema in poseganjem v medije. Zato je stopil iz svoje cone udobja in vstopil v politiko, saj je spoznal, da se o vladavini prava ne pogajamo, ampak jo je treba uveljaviti, kar je odgovornost vseh v političnem sistemu.

Evropske poslance je pozval, naj najdejo ravnotežje med svobodo govora in sovražnim govorom. Družbena omrežja imajo pomembno vlogo pri svobodi govora, je menil in pri tem spomnil na Iran, češ da ne bi vedeli za dogajanje tam, če ne bi bilo družbenih omrežij. Pozval je poslance, naj bodo glede Irana glasni in pokažejo, da vedo, kaj je njihova geopolitična odgovornost.

Ta je pomembna tudi glede ruske agresije na Ukrajino, kjer je unija po njegovem pokazala odgovornost in enotnost. Kot je dejal, je hvaležen vsem evropskim institucijam, da so pokazale enotnost in uporabile najmočnejše orodje, ki ga ima EU, širitveni proces.

Pred nagovorom evroposlancev se je premier srečal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola. V Strasbourgu ima na programu tudi ločena srečanja z evropskimi poslanci iz Slovenije, s predsedujočim politični skupini Renew Stephanom Sejournejem in s člani te skupine.

