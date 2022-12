»Minister za zdravje ne sme biti zdravnik«

IZJAVA DNEVA

"V razmerah, ko ljudje v resnici umirajo zaradi mizernega zdravstva in ko je minister na 'tisočih' novinarskih konferencah že vse rešil, delil denar, reševal probleme s socialnimi pogajanji namesto s strokovnjaki in prelagal odgovornost kar na nebogljene župane, je obljubljanje nekakšne reforme v letu 2024 kriminal. Zlasti, ker že desetletja vemo, kaj je treba narediti in ni na voljo 100 različic poti iz tega potopa. Reševanje s čiščenjem čakalnih seznamov je tragikomično. Zdi se mi, da minister ve, da ne dela v korist ljudi."

"Vsak nov minister za zdravstvo ali celo za zdravje me bolj prepričuje v sklepu, da ministri na zdravstvenem ministrstvu ne smejo biti zdravniki. Zdravnik pač težko razloži zdravnikom, da bodo dobili plače, ko bodo naredili vsaj tisto, za kar so plačani, več pa le, če bodo naredili več in skrajšali čakalne vrste. Zakaj pa ne bi bila višina denarja za plače določena kar s skrajševanjem čakalnih vrst, ko že imamo državno zdravstvo?"

(Ekonomist Maks Tajnikar o tem, da smo z leti vse elemente zdravstvenega sistema pokvarili, namestili na napačna mesta, naredili za neuporabne in celo škodljive; via Dnevnikov Objektiv)