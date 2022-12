Donald Trump / »Želijo mi želi preprečiti ponovno kandidaturo«

Priporočilo za kazenski pregon nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi spodbujanja upora proti državi, oviranja uradnega postopka, zarote za prevaro ameriške vlade in dajanje lažnih izjav

Donald Trump je članom predstavniškega doma ameriškega kongresa očital podajanje "lažnih obtožb" proti njemu.

© Gage Skidmore / Flickr

Donald Trump je članom predstavniškega doma ameriškega kongresa očital podajanje "lažnih obtožb" proti njemu, s katerimi da mu želijo preprečiti ponovno kandidaturo za Belo hišo. S tem se je odzval na potezo odbora za preiskavo napada na kongres 6. januarja lani, ki je v ponedeljek potrdil priporočila za kazenski pregon nekdanjega predsednika ZDA.

"Lažne obtožbe, ki jih je pripravil zelo pristranski odbor za 6. januar, so že bile predložene, kazensko preganjane in obravnavane na sodišču v obliki druge potegavščine z ustavno obtožbo," je na svoji družbeni platformi Truth Social zapisal Trump. "Prepričljivo sem zmagal," je zmagoslavno dodal.

"Vsa ta zadeva glede mojega pregona je prav takšna, kot je bila ustavna obtožba - strankarski poskus, da bi mene in republikansko stranko postavili na stranski tir," je še ocenil nekdanji ameriški predsednik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odbor je na svojem enajstem in zadnjem javnem zaslišanju v ponedeljek najprej predstavil povzetke končnega poročila, ki bo v osmih poglavjih objavljeno predvidoma v sredo. Ponovno je predstavil, kako je Trump skušal spodnesti prenos oblasti, kako je lagal o volilnih prevarah in kako je pritiskal na zaveznike, naj mu pri tem pomagajo. Ko to ni šlo, je po trditvah odbora uporabil nasilno množico.

Odbor je priporočil kazenski pregon Trumpa zaradi spodbujanja upora proti državi, oviranja uradnega postopka, zarote za prevaro ameriške vlade in dajanje lažnih izjav. Ukrep je zgodovinski, saj kongres še ni nikoli na tak način in tako jasno predlagal kazenske ovadbe proti bivšemu ali aktualnemu predsedniku ZDA. Obenem je odbor potrdil tudi priporočila za preiskavo kršenja etičnih pravil proti štirim republikanskim članom kongresa.

