ZDA / Letos več kot pol milijona brezdomcev

Letos več kot pol milijona brezdomcev

Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna si želi brezdomstvo do leta 2025 zmanjšati za 25 odstotkov

V ZDA so letos na podlagi zveznih zahtev za pomoč našteli približno 582.000 brezdomcev, kar je podobno kot prejšnja leta, je v ponedeljek sporočilo ameriško ministrstvo za stanovanja in urbani razvoj. Vlada je napovedala okrepljeno pomoč brezdomcem, saj novo zvezno poročilo potrjuje, da njihovo število kljub prizadevanjem lokalnih vlad ne upada.

Vlada predsednika Joeja Bidna si želi brezdomstvo do leta 2025 zmanjšati za 25 odstotkov. "Moj načrt ljudem ponuja ne le stanovanja za brezdomce ampak tudi dostop do druge podpore, storitev in dohodka, ki jim omogočajo uspeh," je sporočil Biden.

Načrt strategije, poimenovane Vse ali nič 2022, ki je bil objavljen v ponedeljek, sledi prizadevanjem vlade Baracka Obame v okviru strategije Odpiranje vrat, kar je bila prva celovita nacionalna strategija za preprečevanje in odpravljanje brezdomstva. Glede na statistiko ni bila preveč uspešna.

Brezdomstvo se je sicer zaradi pomoči zvezne vlade zmanjšalo, prav tako pa so nekoliko napredovali pri mladih.

Zvezni načrt poudarja rasne in druge razlike, ki so privedle do neenakosti na področju brezdomstva. Prizadeva si povečati ponudbo cenovno dostopnih stanovanj in odpraviti vzroke za brezdomstvo.

Med možnimi ukrepi je spodbujanje večjega števila lastnikov stanovanj k sprejemanju državnih stanovanjskih bonov in spodbujanje lokalnih oblasti k izgradnji več stanovanjskih kompleksov, ki so cenovno dostopni za zaposlene družine.

Vlada je napovedala tudi program, v okviru katerega bodo zvezne agencije sodelovale z lokalnimi uradniki pri zmanjševanju brezdomstva v izbranih mestih, ki pa še niso bila imenovana.

Nova raziskava ugotavlja, da je Los Angeles prehitel New York kot mesto z največjim številom brezdomcev, čeprav se zdi, da se je to zgodilo že pred desetletji. Razlika je v tem, da je v New Yorku večina brezdomcev v zavetiščih, v Los Angelesu pa v šotorskih in barakarskih naseljih pod mostovi in viadukti.

V New Yorku se je število brezdomcev znižalo z 78.000 na manj kot 62.000, v Los Angelesu je v dveh letih naraslo s 64.000 na 65.000.

