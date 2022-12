IZJAVE LETA 2022 / Čeferin: »To je nizkotno in Slovenci bi morali prepoznati, da to ni naša prihodnost«

Aleksander Čeferin in njegova ocena kandidatov in strank, ki so se potegovale za sedeže v slovenskem parlamentu

Aleksander Čeferin

© Uroš Abram

Ob iztekajočem letu 2022 razkrivamo, katere izjave dneva ste najraje brali. Tiste z največ pozornosti ob pregledu leta objavljamo ponovno. Med njimi je tudi izjava predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, ki je za Delo januarja podal oceno nabora kandidatov in strank, ki so se nato potegovale za sedeže v slovenskem parlamentu. Velja omeniti, da stranka Gibanje Svoboda tedaj še ni bila uradno ustanovljena. Čeferin je dejal: "Predvolilna tekma se šele začenja, najbrž še niso vstopili v igro vsi akterji in bi bilo bolje, da z oceno počakam. Lahko rečem le, da v redkih državah, v katerih vladajo populisti in ekstremisti, opažam tako nizkotno vedenje in napadanje drug drugega kot pri nas."

