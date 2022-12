NAJBOLJ BRANO 2022 / Ko je voditeljica Tarče razkrila dokaze o komunikacijah vodilnih na RTV Slovenija

Erika Žnidaršič je na svojem Facebook profilu zapisala, da je žalostno, da interna komunikacija odteka iz hiše na tak način

Erika Žnidaršič / Eugenija Carl / Jadranka Rebernik

© Arhiv Mladine / RTV SLO

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi septembra objavljen komentar dr. Borisa Vezjaka na spletni strani Mladine o dogajanju v RTV Slovenija

Dogajanje v RTV Slovenija navijaško spremlja bodrenje Janševega medijskega imperija z vsemi sateliti vred, ki pričakovano navija za čim učinkovitejše rušenje in demontažo servisa. Nihče ne dvomi, da obstajajo dogovori in povezave med eksekutorji demontaže in naročniki, zato ne nepričakovano številni zapisi Bojana Požarja temeljijo na insajderskih informacijah iz RTV hiše, ki segajo do njenega vodstva.

Tokrat pa je voditeljica Tarče Erika Žnidaršič na svojem Facebook profilu razkrila še dokaze o omenjenih komunikacijah, kjer povezave niso nobeno presenečenje: "Žalostno je, da interna komunikacija odteka iz hiše na tak način. ‘Novinar’ pa je ‘pozabil’ objaviti vso, zato sem jo primorana objaviti sama."

"Ko Požar objavi faksimile elektronske pošte odgovorne urednice Jadranke Rebernik, kar se je zgodilo, lahko sicer kar dobro sklepamo, da mu jo je verjetno posredovala slednja, vendar ne moremo biti popolnoma gotovi. Kar je nato razkrila novinarka Tarče, pa vsebuje neposreden dokaz, da se je to zgodilo," je v komentarju med drugim zapisal Vezjak.

