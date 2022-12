NAJBOLJ BRANO 2022 / Ko je Jančič svoje novinarsko delo povzdignil v raziskovanje intimnih partnerskih odnosov

Živimo v družbi, kjer je spolna usmerjenost in opredelitev še vedno lahko stvar javne kompromitacije?

TV voditelj in novinar Saša Krajnc ob koncu oddaje obkrožen z novinarskimi kolegi

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi avgusta na spletni strani objavljen komentar dr. Borisa Vezjaka o tem, ali je odgovorni urednik portala Siol Peter Jančič namerno namigoval na spolno usmerjenost voditelja TV Dnevnika Saše Krajnca.

"Je odgovorni urednik portala Siol namerno namigoval na spolno usmerjenost voditelja TV Dnevnika Saše Krajnca, morda s končnim ciljem, da bi ga v javnosti po tej poti diskreditiral? Živimo v družbi, kjer je spolna usmerjenost in opredelitev še vedno lahko stvar javne kompromitacije?," je v komentarju med drugim zapisal Vezjak.

Jančič je torej svoje novinarsko delo povzdignil v raziskovanje intimnih partnerskih odnosov! Ministrstva in javno radiotelevizijo sprašuje, s kom tam zaposleni delijo posteljo! S tem je pod krinko kodeksa in zaščite novinarskih standardov dejansko sam kršil 20. člen, ki pravi: "Novinar se mora izogibati narodnostnim, rasnim, spolnim, starostnim, verskim, geografskim in drugim stereotipom ter podrobnostim, ki so povezane s spolnimi nagnjenji, invalidnostjo, fizičnim videzom, socialnim položajem ali drugimi osebnimi okoliščinami posameznikov in skupin."

