Tanja Fajon / »Nimam nikakršnega občutka, da bodo v tej koaliciji kmalu nastale večje spremembe«

IZJAVA DNEVA

"Niti približno ne. Nimam nikakršnega občutka, da bodo v tej koaliciji kmalu nastale večje spremembe. Nasprotno; trdno sem prepričana, da potrebujemo drug drugega, da znamo delati drug z drugim. Čeprav smo tri različne stranke – vsaka s svojimi pogledi – in se znamo kritizirati, se znamo tudi poslušati. Mogoče je prednost naše vlade, da imamo notranjo demokracijo in normalen dialog, saj smo ljudem dali zavezo, da bomo popravili vzdušje v državi, ki ga je ustvarila prejšnja vlada, ter med ljudi vrnili spoštljivost. Vesela sem, da smo v vse naše pogovore aktivno vpeli strokovno javnost in civilno družbo."

(Zunanja ministrica Tanja Fajon o tem, ali se stranka Socialni demokrati počuti enakovredno partnerico v koaliciji. ali se bojijo, da bi jih zamenjali s kom drugim; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)