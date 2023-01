Medtem ko mi Spotify po meri ustvarja playlisto

Premiera plesno-gledališkega projekta Filipa Štepca in Jerneja Potočana

© Pekinpah

V Plesnem teatru Ljubljana bo 10. januarja ob 20.00 premiera plesno-gledališkega projekta mladega plesalca Filipa Štepca, ki je nastala v produkciji društva Pekinpah. Kot soavtor predstave nastopa Jernej Potočan, ki je v sodelovanju s Štepcem zasnoval režijo, dramaturgijo in scenografijo projekta. Premieri bosta sledili dve ponovitvi, 11. in 12. januarja ob 20.00.

Kakšen je svet, v katerem se sledi naših fantazij in emocialnih vzorcev za vedno ohranjajo v digitalnem svetu spletnih platform, raznoterih mixtape-ov, elektronskih sporočil, neskončnih zgodovinah spletnega iskanja? Odgovor na to vam v novem plesno-gledališkem projektu Medtem ko mi Spotify po meri ustvarja playlisto z naslovom Moodymix ponujata mlada ustvarjalca, ki zaključujeta dodiplomski oziroma podiplomski študij na ljubljanski AGRFT.

"Za izhodišče predstave si Štepec in Potočan tako jemljeta nereflektirano vsakdanjost, dejanje umika med štiri stene, kamor nam sledi le wi-fi signal. In kjer se v zavetju samote s pomočjo pametnih naprav razraščajo naše skrite fantazije in emocialni vzorci, katerih sledi ostajajo za vedno zabeležene v digitalnem svetu spletnih brskalnikov, mixtape-ov, elektronskih sporočil, dnevnikih klicev in zgodovinah spletnega iskanja … Predstava sicer ne komunicira preko tehnologije, pač pa izpostavlja predmete, ki so nam vsem skupni, ki so del našega vsakdana, pri čemer tehnologija nastopa le kot mimobežna okoliščina – denimo kot nabor pesmi, ob katerih plešemo iz dneva v dan. Avtorja s pomočjo plesa in giba tako na svež ter inovativen način nagovorita dobo, v katerem so spletne platforme najboljši poznavalci našega notranjega sveta," so zapisali v društvu Pekinpah.

Filip Štepec je absolvent dramske igre na ljubljanski akademiji za gledališče, film, radio in televizijo (mentorstvo: prof. Sebastjan Horvat in prof. Nataša Barbara Gračner). Za ples se navdušuje vse od 6. leta starosti. Med leti 2009 in 2017 je na državnih oziroma mednarodnih tekmovanjih mladih plesnih ustvarjalcev prejel vrsto nagrad za najboljše plesne miniature. S svojimi nastopi je v preteklih letih sodeloval na številnih območnih plesnih srečanjih Hopla, prav tako pa na regijskih srečanjih Namig in na državnih srečanjih Živa. V preteklosti je sodeloval tudi s Prešernovim gledališčem Kranj in se s svojimi plesnimi deli udeležil več mednarodnih plesnih festivalov na Hrvaškem ter na Danskem. Od leta 2008 sodeluje tudi s kulturnim društvom Qulenium, s katerim je nastopil na vrsti predstavitev po Sloveniji. Med drugim je sodeloval tudi pri predstavah: Molitev žametnih src (Qulenium, k.: Saša Lončar, jun. 2017 – Kalejdoskop) in Angel (Pekinpah, jun. 2019 – Kalejdoskop).

Jernej Potočan, dramaturg in avtor, diplomant Akademije za gledališče, film, radio in televizijo (smer Dramaturgija in scenske umetnosti), trenutno zaključuje študij gledališke režije. Je avtor večkrat uprizorjenih in objavljenih dramskih besedil (Žive meje, Odpad, Vsaka pesem se enkrat izpoje, Žalostinke, Čudne ribe za čudne čase, itd.), za katere je prejel več nagrad, mdr. študentsko nagrado Zlatolaska za dramaturgijo (leta 2018 in leta 2019), Grossmanovo nagrado za kratek scenarij, prvo nagrado na natečaju Rdeča nit za dramsko besedilo, leta 2022 pa še posebno nagrado Tedna slovenske grame za kreacijo, ki inventivno povezuje različne gledališke jezike. Kot asistent dramaturgije, dramaturg in prevajalec je sodeloval z več gledališkimi ustanovami (SNG Drama Ljubljana, Slovensko mladinsko gledališče, Gledališče Glej...).