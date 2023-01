»Koalicija bo skušala zadevam v zdravstvu priti do dna«

IZJAVA DNEVA

"Koalicijski vrh se ni razpletel tako, kot je Robert Golob napovedal v sklicu. Da bo leto 2023 leto reform, našteli so jih šest (zdravstvena, davčna, pokojninska, plačna, šolska, stanovanjska), je jasno že nekaj mesecev, a je včeraj prišlo do svojevrstne streznitve oziroma do spoznanja, da do reform ni mogoče priti čez noč. In da zanje potrebuješ ne le voljo, ampak predvsem trdno koalicijo, politično soglasje in podporo javnosti. Teme, ki jih je napovedoval predsednik vlade, so izjemno kompleksne in zahtevne. Zato ne preseneča, da so namesto naštevanja reform in seznanjanja s predlogi resornih ministrov na koalicijskem vrhu več ur razpravljali le o zdravstvu. O kraljici reform, na kateri – kar zveni že oguljeno – stoji in pade aktualna vlada. Tako kot že nekaj njenih predhodnic. V koaliciji so si morali najprej naliti čistega vina na področju, ki po prepričanju večine prebivalcev Slovenije predstavlja ključno temo."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o koalicijskem vrhu, ki je potekal 18. januarja)