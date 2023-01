»Za njih je rdeča zvezda na istem nivoju kot kljukasti križ«

IZJAVA DNEVA

"To, da hočeš biti nekje vmes, da se sklicuješ na fantomsko sredino, je diskurz, ki ne bo pripeljal daleč. Je modna muha in agenda, ki jo diktirajo tudi mediji. Posebej takrat, ko govorijo o skrajnostih. Ko recimo govorijo o desnih skrajnežih, vedno dodajo, da enako velja tudi za leve skrajneže. Ko omenjajo nesprejemljive prakse, morajo vedno v isto vrečo strpati recimo skrajni fašizem in socialistične ideje. Še z večjim veseljem pa opletajo z nekim komunizmom. Njihovimi simboli. Za njih je rdeča zvezda na istem nivoju kot kljukasti križ."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da če držijo govorice, da se sestajajo Anže Logar, Borut Pahor in Miro Cerar z namenom, da skupaj ustanovijo stranko, gibanje, forum ali odbor, potem bo to spet novo odkrivanje tople vode; via Dnevnik)